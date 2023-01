Skytingen skjedde i Monterey Park like etter klokken 22.30 lørdag – 7.30 søndag norsk tid, ifølge BNO News.

De første meldingene gikk ut på at flere personer var skutt og at flere av dem var døde, uten at dette ble bekreftet av offisielle kilder i politiet tidligere søndag.

Det er foreløpig ikke kommet noen opplysninger om noen er pågrepet, men politiet opplyser at skytteren er en mann.

Bilder og video av politi

Bilder og videoer i sosiale medier viste søndag et stort oppbud av politi og andre nødetater etter skytingen.

Flere skadde ble kjørt til sykehus i området, men det kom få detaljer om hvor mange som kunne være såret eller drept før politiet bekreftet at ni personer var blitt drept.

Det har foreløpig ikke kommet informasjon om hvor mange som er blitt såret i skytingen.

SKADDE: Bilder fra stedet viser flere mennesker som sitter på bakken og får hjelp fra nødetatene. Foto: TNLA / Reuters AMBULANSE: En mann fraktes inn i en ambulanse etter en masseskyting i Monterey Park. Foto: TNLA / Reuters NØDETATENE PÅ PLASS: Store styrker rykket ut etter meldingene om skyting. Foto: TNLA / Reuters GARVEY: Hendelsen skjedde i et område hvor det be feiret kinesisk nyttår. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP Foto: TNLA / Reuters Foto: TNLA / Reuters Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Vitner hørte skudd

To vitner har snakket med BNO News. De forteller at de hørte skyting.

Vitnene trodde det først var snakk om fyrverkeri i forbindelse med kinesisk nyttår, som feires i området og som har samlet store menneskemengder.

Ifølge BBC er det i år første gang i USA at kinesisk nyttår er gjort til en offisiell høytid.

Feiringen i Monterey Park – som har en stor andel kinesiskættede innbyggere – er en av de største i regionen. Det var ventet titusener av besøkende i løpet av den to dager lange høytiden, skriver LA Times.

Tidligere arrangementer i Monterey Park har trukket over 100.000 besøkende per dag fra hele Sør-California-området.