Ny fransk lov beskytter hanens rett til å gale

Folk som flytter på landet for å få fred og ro, er ikke alltid forberedt på at omgivelsene også kan innbefatte dyr som lager både lyder og kraftige lukter.

I flere franske landsbyer har forskjellige klagemål havnet i retten. I Lacapelle-Viescamp ble en bonde dømt til å betale rundt 80.000 kroner i bot fordi den kraftige lukten fra kyrne hans plaget naboene. I landsbyen Pignols har ordføreren mottatt klager på grunn av biehold, melder tv-kanalen France3. I 2017 fikk en bonde pålegg om å ta av bjellene som kyrne hans gikk med, men nå har franske politikere gjort det klart at innflyttere må forstå at livet på landsbygda ikke er som i byen.

Denne uka vedtok den franske nasjonalforsamlingen en lov om at kulturarven i landet også er omfattet av sanser, som for eksempel lyd og lukt.

Tok hanegal til retten

Historien om hanen Maurice har versert i franske medier siden et ektepar som flyttet til øya Oléron, på den franske vestkysten, klaget over hans ivrige stemmeprakt.

Hanen Maurice har vært flere runder i retten. I fjor sommer hilste en av dommerne på ham, da saken var for retten i Rochefort. Foto: Xavier Leoty / AFP

Matmor Corinne Fesseau forsøkte å dekke til med mørke tepper, slik at hanen ikke skulle skjønne at det var tidlig morgen, men han lot seg ikke lure. Ekteparet klaget over at nattesøvnen ble forstyrret og forlangte at den ivrige «vekkerklokken» måtte vekk.

I september Fesseau medhold i retten i Rochefort i at Maurice kunne gale akkurat når han vil, mens ekteparet ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot.

Klager på lyder og lukter

Folk på landsbygda har sett seg lei på gjester som klager.

I fjor sommer satte ordføreren i landsbyen Saint-André-de-Valborgne der han informerte besøkende om at man nå faktisk var langt ute på landet.

– Her galer hanene tidlig, Her lever det kyr og noen av dem har bjeller på. Her jobber bonden med å skaffe deg mat. Hvis du ikke tåler dette, er du ikke på rett sted, står det på skiltet.

Så nå kan Maurice og andre franske dyr gale, og raute og klukke videre ute på den franske landsbygda.

Lederen for ordførerne i det tynt befolkede området Puy-de-Dôme sier til FR3 at han er svært fornøyd med den nye loven.

– Den er fornuftig. Det er den som kommer hit som må tilpasse seg, sier Sébastien Gouttebel.