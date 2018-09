Ny bok: Trumps nærmeste rådgivere skjulte dokumenter fra presidenten

Det er CNN som har fått tak i en utgave av boken «Fear: Trump in the White House», som etter planen skal lanseres 11. september.

Ifølge mediehuset beskriver forfatteren store tillitsproblemer og misnøye mot presidenten, både blant tidligere og nåværende ansatte i Trump-administrasjonen.

Bob Woodward, forfatteren bak boka, er én av journalistene som stod bak avsløringene som utløste den såkalte Watergate-skandalen på 70-tallet.

Skal ha stjålet brev fra presidentens pult

Boken åpner med å skildre en situasjon der Trumps tidligere økonomiske topprådgiver, Gary Cohn, skal ha fjernet et brev fra presidentens pult i Det ovale kontor.

Trumps tidligere økonomiske topprådgiver, Gary Cohn, gikk av i mars etter uenigheter med presidenten om de nye tollsatsene på import av stål og aluminium. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Hvis Trump hadde skrevet under på brevet, kunne det ifølge forfatteren ha trukket USA ut av en handelsavtale med Sør-Korea.

Cohn fryktet angivelig at et slikt utfall kunne true et nasjonalt topphemmelig sikkerhetsprogram for å oppdage en eventuell oppskytning av nordkoreanske missiler.

– Jeg ville ikke la ham se det. Han skal aldri se det dokumentet. Må beskytte landet, skal Cohn ha sagt til en annen medarbeider i Det hvite hus.

Den tidligere Trump-rådgiveren gikk av i mars, etter uenigheter med presidenten om de nye tollsatsene på import av stål og aluminium.

Skal ha fryktet for landets sikkerhet

Cohn skal ikke ha vært alene om å skjule dokumenter fra presidenten. Forfatteren skriver også at den tidligere sekretæren Rob Porter benyttet seg av samme strategi.

Som Trumps sekretær hadde Rob Porter ansvaret for å håndtere presidentens dokumentstrøm. I sin nye bok hevder Bob Woodward at Porter ved flere anledninger skjulte dokumenter fra Trump. Bildet er tatt i august 2017. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Begge skal i tillegg ha jobbet for å distrahere Trump fra å ta beslutninger som kunne true landets sikkerhet.

– Én tredjedel av jobben min var å reagere på noen av de farlige idéene han hadde, og prøve å gi ham grunn til å tro at de ikke var gode idéer, skal Porter ha sagt, ifølge forfatteren.

Porter gikk av i februar, etter anklager om mishandling fra to av hans ekskoner.

«Han er en idiot»

Trumps tidligere advokat, John Dowd, skal ha beskrevet Trump som en løgner, som ville endt i fengsel hvis han ble avhørt av spesialetterforsker Robert Mueller.

Boken inneholder ikke bare sitater fra avgåtte rådgivere. Nåværende stabssjef i Trump-administrasjonen, John Kelly, skal angivelig ha omtalt presidenten som mentalt ustabil.

– Han er en idiot. Det er meningsløst å prøve å overtale ham om noe. Han har gått fra vettet. Vi er i «crazytown», heter det i sitatet, som ifølge forfatteren er hentet fra et stabmøte på Kellys kontor.

USAs forsvarsminister, James Mattis, skal ha sagt at Trump har samme forståelse som en femte- eller sjetteklassing.