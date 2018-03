Trump-rådgiver går av

Gary Cohn som var direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC), har vært den ledende interne motstanderen mot Trumps planlagte tollsatser på import av stål og aluminium.

Cohn skal ha forsøkt å mobilisere i tolvte time for å reversere den planlagte tollen, som har høstet kritikk fra mange hold.

Rådgiveren innkalte blant annet en rekke toppledere i amerikanske selskaper som er avhengige av stål og aluminium, til et møte med Trump torsdag. Dette i forsøk på å hindre Trump i å gjennomføre tollforslaget.

Ifølge anonyme tjenestemenn i Det hvite hus som The New York Times har snakket med, skal imidlertid metalltollen ikke være den eneste grunnen til Cohns avgang.

Én uke siden forrige avgang

KRITIKK: Tidligere tirsdag ble Trump møtt med kritikk om at han sliter med å fylle posisjonene i Det hvite hus, noe han selv mener ikke er tilfelle. Foto: Mandel Ngan / AFP

Cohn går av en knapp uke etter at Trumps kommunikasjonsdirektør Hope Hicks sluttet i jobben i Det hvite hus, og i underkant av en måned etter at stabssekretær Rob Porter trakk seg. Porter gikk av etter påstander fra to av hans ekskoner om at han skal ha mishandlet dem.

Den fremste økonomiske rådgiveren i Det hvite hus' avgang, ble kjent bare timer etter at Trump nektet for at det var «kaos» i Det hvite hus, på en pressekonferanse med Sveriges statsminister Stefan Löfven tirsdag. Trump nektet for at det er vanskelig å fylle de etter hvert mange tomme posisjonene i Det hvite hus.

– Mange, mange folk vil ha hver eneste jobb. Alle vil jobbe i Det hvite hus, svarte presidenten.

I en uttalelse i forbindelse med avgangen sier Cohn at «det har vært en ære å tjene landet mitt og jobbe for å fremme økonomisk politikk som er fordelaktig for det amerikanske folket».

KELLY OG COHN: Stabssjef John Kelly og Gary Cohn. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Gary har vært min viktigste økonomiske rådgiver og har gjort en fantastisk jobb med vår politikk, han har bidratt til å gi historiske skatteinnsparinger, og med reformer, og med å frigjøre den amerikanske økonomien igjen. Han er et sjeldent talent, og jeg takker han for hans dedikerte tjeneste til det amerikanske folk, sier Trump i en uttalelse om avgangen.

Negative reaksjoner

USAs handelspartnere – inkludert Norge og EU – har reagert på at Donald Trump vil heve tollen på import av stål og aluminium til henholdsvis 25 prosent og 10 prosent.

– Vi vil gjerne ha et rimelig godt forhold til USA, men vi kan ikke stikke hodet i sanden, sa presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker til tysk fjernsyn dagen etter Trumps oppsiktsvekkende forslag.

EU har sammen med Kina og flere andre land truet USA med mottiltak.

Trump sammen med flertallsleder Ryan Paul og forsvarsminister Jim Mattis. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Også internt i Det hvite hus har Trump møtt motstand, ikke bare fra sin økonomiske topprådgiver Cohn, men også fra forsvarsminister Jim Mattis, som har advart Trump mot å straffe land som USA er alliert med.

I tillegg har republikanernes leder i Representantenes hus Paul Ryan, tatt avstand fra Trumps nye toll.

– Vi er ekstremt bekymret over konsekvensene av en handelskrig, og vi oppfordrer Det hvite hus til ikke å gå videre med denne planen, heter det i en uttalelse fra Ryan mandag.