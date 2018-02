NUPI-forsker om Kongo-saken: Var antagelig nødvendig å bruke så mye penger

– Dette ble nok en veldig spesiell sak for norske myndigheter, og den er omtrent unik i norsk utenrikspolitisk historie og diplomatisk praksis. Det har vel aldri skjedd at man har brukt så mye penger og ressurser for å hente hjem to nordmenn, sier seniorforsker Morten Bøås ved NUPI til NRK.

Kongo-saken var spesiell for norske myndigheter, mener NUPI-forsker Morten Bøås. Foto: NRK

I NRK-podkasten «To hvite menn» hevder Joshua French blant annet at han og Tjostolv Moland var agenter på oppdrag i Kongo da de ble pågrepet i mai 2009.

– Vi anså oss selv om leiesoldater og kontraktører, og agenter hvis vi måtte være det, sier French i podkasten.

– Sånn sett er det interessant å se på resursbruken i denne saken kontra alle andre tilsvarende konsulære saker der nordmenn er fengslet i utlandet, sier Bøås.

– Brukte millioner

French kom hjem til Norge fra Kongo 17. mai i fjor som en fri mann, etter årevis med diplomatisk arbeid og støtte fra familien.

French og Moland var begge dømt til flere dødsstraffer etter at sjåføren deres, Abedi Kasongo, ble skutt og drept langs veien.

Beregninger NRK har gjort viser at norske myndigheter har brukt minst 11 millioner kroner på denne saken.

Joshua French hjemme på småbruket i Vestfold. Foto: Margret Helland / NRK

Bøås, som har Afrika som ekspertområde, beskriver ressursbruken i saken som «høy».

– På en annen side, hvis man ønsket et resultat å få dem hjem, så har det antagelig vært nødvendig å bruke så mye penger, sier NUPI-forskeren.

Det får være opp til andre å diskutere om det var riktig eller ikke, og om det bør skape presedens for andre konsulære saker, fortsetter han.

– Skal hjelpe

Utenriksdepartementet har tidligere anslått overfor Nettavisen at det ble utbetalt minst 4,7 millioner kroner fra deres side i saken. Dette var kun utgiftene som departementet hadde til fly, hotell og opphold i Kongo, får NRK opplyst.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD har sagt at departementet ikke fører timeregnskap på enkeltsaker. Det har heller ikke noe å si om de to var på guttetur eller jobbreise.

– Vår bistand er uavhengig av skyldspørsmål og anklage. Vi skal hjelpe uansett, sier Andersen.

French har selv takket UD for at de fikk ham ut av Kongo, og han mener saken var helt unik.

Joshua French forteller for første gang det han hevder var grunnen til at han og Moland var i Kongo. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Mysterium

French mener de to ble dømt fullstendig uten beviser.

Opplysningene i podkasten har vært med på å kaste litt nytt lys over saken, sier Bøås.

– I hvert fall i den forstand at den bygger ut noen av de historiene vi hadde fra før av. Samtidig eksisterer det fortsatt mange andre historier om hva som skjedde den natta, fortsetter Bøås.

Helt sikkert hva som skjedde får vi antagelig aldri vite, tror Bøås.

– Det kommer nok til å forbli et mysterium i den kongolesiske jungelen, sier han.