Joshua French takker for hjelpen som fikk ham hjem

– Jeg er veldig glad for at moren min og søsteren min hjalp meg så mye. Jeg er også glad for at norsk utenriksdepartement og britisk UD var såpass flinke og fikk meg ut, slik de gjorde til slutt.

Det sier Joshua French i den nye NRK-podkasten «To hvite menn».

Norge har brukt minst 11 millioner kroner

French kom hjem til Norge 17. mai i fjor som en fri mann, etter årevis med diplomatisk arbeid og støtte fra familien. I over åtte år reiste UD-ansatte inn og ut av DR Kongo for å forsøke å få til en avtale om de to nordmennene.

Diplomaten Arild Øyen har mange års erfaring fra Afrika. Han fikk mye av æren for at det til slutt ble en avtale med kongolesiske myndigheter. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

French og Moland var begge dømt til flere dødsstraffer etter at sjåføren deres, Abedi Kasongo, ble skutt og drept langs veien i 2009.

Beregninger NRK har gjort viser at norske myndigheter har brukt minst 11 millioner kroner på denne saken, men det er ingen tvil om at de reelle utgiftene er langt høyere.

Innsats fra familie

Det var en syk og svekket mann som kom alene hjem til Norge. Kameraten hans, Tjostolv Moland, ble funnet død på cella i august 2013. Da French også ble dømt for å ha drept vennen sin, syntes muligheten for å komme seg ut av det afrikanske landet enda mindre.

Men innsatsen til familie og støttespillere, og fra to utenriksdepartement førte til slutt fram.

Når NRK spør Joshua French om det er noen han vil takke, nevner han aller først moren og familien.

Kari Hilde French hadde med seg mat til sønnen i fengselet. Foto: Christine Præsttun / NRK

Kari Hilde French flyttet til Kinshasa og sørget for at han fikk mat og legehjelp da han var i fengselet. Morens bidrag var en viktig grunn til at kongolesiske myndigheter gikk med på å la ham reise hjem.

Fører ikke timeregnskap

Utenriksdepartementet har tidligere anslått til Nettavisen at det er utbetalt minst 4,7 millioner kroner fra deres side i denne saken. Dette er kun utgiftene som departementet har hatt til fly, hotell og opphold i Kongo, får NRK opplyst.

Hvor mange timer UD-ansatte og ambassademannskap har brukt, er det ikke mulig å få noen oversikt over.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD sier at departementet ikke fører timeregnskap på enkeltsaker.

– Dette er oppgaver vi er pålagt av Stortinget å løse, sier Andersen til NRK.

Se oversikt over pengebruken her:

Kostander i Kongo-saken Utenriksdepartementets utgifter til reise og transport (anslag) 4.700.000 kroner Fly med mannskap, 2014 (utleveringen av French ble stoppet) betalt av fylkesmannen i Oslo og Akershus 1.144.160 kroner Utgifter til tolk og advokater (fri rettshjelp) betalt av fylkesmannen i Oslo og Akershus 3.300.000 kroner Fly med mannskap, 2017 betalt av fylkesmannen i Oslo og Akershus 1.566.498 kroner Rettsmedisinere og etterforskere fra Kripos til Kongo 2013 i fbm. Molands død 138.069 kroner Rettsmedisinere og etterforskere fra Kripos til Kongo 2014 i fbm. rettssaken mot French 512.984 kroner Tilsammen: 11.223.642 kroner

UD: – Vi skal hjelpe uansett

Da de to nordmennene dro til Kisangani i april 2009, var de på jobb, sier Joshua French i første episode av «To hvite menn».

French sier de skulle møte noen og at de skulle levere noe, men at det ikke gikk som planlagt. Hvem de skulle møte, eller hva de hadde med seg, vil han ikke si.

Frode Overland Andersen i UD. Foto: Pressefoto / UD

Om de to var på guttetur eller jobbreise, har ingen ting å si for Utenriksdepartementet, sier kommunikasjonssjefen der.

– Vår bistand er uavhengig av skyldspørsmål og anklage. Vi skal hjelpe uansett, sier Frode Andersen.

Fri rettshjelp og rettsmedisinere

Fra norsk side ble det også sendt ut rettsmedisinere fra Kripos etter at Tjostolv Moland ble funnet død på cella i 2013. De deltok i obduksjonen og de vitnet i rettssaken der Joshua French sto tiltalt for å ha drept kameraten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som behandler alle bistandssaker for nordmenn i utlandet, bidro med fri rettshjelp og tolk.

De sendte også to fly til Kinshasa for å hente hjem Joshua French. Ett i 2014, da en utlevering ble stanset, og ett i fjor, som kom hjem med French på 17. mai.

Mener Kongo-saken var helt unik

Vel hjemme mener Joshua French at det ikke er riktig å sammenligne departementets innsats i denne saken med andre saker der nordmenn sitter fengslet i utlandet.

Joshua French er hjemme i Norge igjen. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Dette var en helt annen sak. Dette var et komplett justismord, vi kunne ikke sonet én dag for dette i Norge. Vi ble dømt til døden, det er alvorlig. Vi var i et fullstendig ustabilt bandittregime og vi visste ikke om den neste presidenten kunne finne på å gjennomføre dødsstraff igjen eller ikke, sier han.

French mener de to ble dømt fullstendig uten beviser og mener saken var helt unik.

– Den var såpass annerledes og alvorlig at Norge ikke hadde noe annet valg enn å prøve å hjelpe to eventyrere hjem, sier han.

