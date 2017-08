Lars Gjemble (39) er på ferie i Barcelona og var inne på et treningssenter da en varebil plutselig pløyde gjennom hovedgaten Las Ramblas like i nærheten torsdag ettermiddag.

En spansk stemme kunne høres over høyttalerne inne på senteret: evakuér nå.

I BARCELONA: Lars Gjemble. Foto: Torgeir Haugaard

Mens kameraten ikke visste helt hva de burde gjøre, var Gjemble sikker.

Han har besøkt krigsområder og var på jobb på Stortinget da terroren rammet Norge 22. juli 2011.

– Barcelona er en by jeg kjenner godt. Men man er jo forberedt på at sånne ting kan skje, sier han på telefon til NRK.

Raskt vekk derfra

Inne på treningssenteret sjekket Gjemble telefonen og så meldingene om et terrorangrep bare noen hundre meter fra der han befant seg.

– Jeg tok styringen med de jeg var sammen med og evakuerte fra stedet. Jeg vet at man skal unngå store folkemengder, gå på veier med minst mulig trafikk, minst mulig kjente steder, sier Gjemble.

Samtidig som han prøvde å komme seg raskest mulig vekk fra stedet, la han merke til at mange rundt ham ikke visste hva de burde gjøre.

– Jeg så at veldig mange bare sto og glante på mobilene sine, de fulgte ikke med på hva som skjedde rundt dem. Mange var paralyserte. Andre gikk mot hendelsesområdet, der folk kom løpende fra, for å se hva som skjedde. Enkelte har mer lyst til å gå og filme, enn å la politiet gjøre jobben sin.

Gjemble mener vi alle har et ansvar for å følge med og være årvåken, og ta vare på oss selv. I en slik situasjonen bør man komme seg raskt unna og til hotellet, sier han.

– Jeg mener folk har et stort ansvar selv for å komme seg unna situasjoner, det finnes ikke ressurser til å evakuere alle. Siden det skjer så mye terror ute i verden, må man være forberedt. Står du og titter på mobilen midt i en folkeansamling, har du selv ansvar for at du utsetter deg selv for fare, sier han.

POLITI I GATENE: En politimann står vakt på Rambla Boulevard dagen etter terrorangrepet i den populære turistbyen Barcelona. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Hva man burde gjøre

Regjeringen har laget en liste over hva man bør gjøre før og under en reise til utlandet, og hvordan man bør reagere i en terrorsituasjon. Før man reiser er det viktig å sjekke at man har reiseforsikring, har kopi av passet og setter seg inn i lokale forhold.

Dersom terror oppstår, mener flere sikkerhetseksperter alle bør ha en enkel plan.

Etter terrorangrepet i Drottninggatan i Stockholm i april, ga sikkerhetsrådgiver Carsten Rapp i konsulentselskapet BDO følgende råd til folk: