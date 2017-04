Sikkerhetsrådgiver: Dette må du gjøre i en terrorsituasjon

– Alle bør ha en mental beredskap. Man bør være forberedt og tenke gjennom hva som kan skje og hvordan man bør opptre, sier sikkerhetsrådgiver Carsten Rapp i konsulentselskapet BDO.

– Blir ikke folk veldig nervøse av det?



– Ikke nødvendigvis. Man kan ha dette i bakhodet, og ikke tenke på det hele tiden. Man kan stoppe opp i hverdagen av og til og tenke gjennom hvordan man skal opptre hvis man skulle oppleve det samme som i Sverige. Akkurat som at alle bør ha tenkt gjennom hva de gjør hvis det begynner å brenne i hjemmet, sier han.



Han har tre råd til hva man må gjøre hvis det oppstår en krisesituasjon på et sted med mange mennesker: «Løp vekk – skjul deg – varsle!»

TRE TIPS: Carsten Rapp mener det er tre ting man bør tenke gjennom i en eventuell krisesituasjon.

– Først løpe vekk fra faren, deretter skjule deg, fordi det kan være angripere som er ute etter deg, og så varsle andre rundt deg – spesielt dem som ikke kan ta vare på seg selv, eller ikke forstår hva som skjer. Deretter varsle politiet, dersom de ikke allerede er på stedet, sier Rapp.

– I tillegg bør man sette mobilen på lydløs i situasjoner hvor man ikke må bli oppdaget, legger han til.

Tipsene Ekspandér faktaboks 1. Løp vekk - sørg for å få avstand til faren



2. Skjul deg for angripere som kan gå etter deg - sett mobilen på lydløs



3. Varsle andre rundt deg - spesielt andre som ikke forstår hva som skjer

Rapp understreker at risikoen for å bli utsatt for et terrorangrep for den enkelte er svært liten, men mener alle bør tenke gjennom hva de skal gjøre dersom de plutselig havner i en krisesituasjon.

– Hvis man har en slik mental forberedelse, vil man kanskje reagere mer instinktivt og raskt nok, mener Rapp.

– Umulig å sikre seg helt

– Det er antakeligvis umulig å sikre seg hundre prosent mot slike hendelser, sier direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd etter gårsdagens lastebilangrep i Stockholm.



Han mener imidlertid man kan sikre enkelte områder.



– Man kan sikre områder hvor det er mange mennesker samlet, i form av kjøretøysperrer og i form av naturlig hindre. Man kan utnytte kompetansen til arkitekter, byplanleggere og ingeniører og se på hvordan sikkerhet kan gjøres. Vi kan sikre enkelte områder, men ikke alt. Det er en umulig oppgave, sier Eriksen.

UMULIG Å SIKRE SEG HELT: Direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, Jack Fischer Eriksen, mener det er umulig å sikre seg helt mot terrorangrep.

Balansegang

– Det vi står for og ønsker, er at vi skal leve videre som vi ellers har gjort, og ikke la frykten ta overhånd. Likevel er det viktig å ha en beredskap slik at man forstår hva som skjer, og hva man kan gjøre. Det er en balansegang, sier Eriksen.



Fire personer er døde, og ti ligger på sykehus, etter lastebilangrepet i Stockholm sentrum i går ettermiddag. En 39 år gammel mann er sikta for angrepet.



– Når du ser denne lastebilen kjøre inn i et kjøpesenter, vil de fleste tenke at dette er en ulykke. Det er gjerne førsteinstinktet. Og kanskje vi ønsker å hjelpe eller observere. Men nå er denne situasjonen snudd litt på hodet, nå er det dette som er den farlige situasjonen du skal flykte bort fra. Det strider mot instinkter. Derfor tror jeg det er viktig å ha noen råd i bakhodet, mener Eriksen.