Norge reagerer på australske krigsovergrep

Avsløringene om de australske spesialstyrkenes operasjoner i Afghanistan skapte voldsomme reaksjoner. Bevisene ble lagt frem i midten av november.

Rapporten fra det australske forsvaret var nådeløs. Spesialsoldater hadde ved flere tilfeller drept ubevæpnede afghanere. Ofrene var sivile ute på den afghanske landsbygda. Mange av drapene ble omtalt som svært brutale.

Soldater fra de australske spesialstyrkene utførte flere drap på ubevæpnede sivilister i Afghanistan. Dette bildet er hentet fra et hjelmkamera.

– De avdekkede overgrepene som er begått av australske styrker i Afghanistan er svært alvorlige. Norge tar sterkt avstand fra disse overgrepene. Vi ser svært alvorlig på at dette har funnet sted i en koalisjon som Norge også var en del av.

Det sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortinget mandag. Han understreker at han har tiltro til at australske myndigheter vil reagere overfor de involverte. Forholdene som er avdekket er nå under etterforskning.

– Vi erfarer at landets regjering nå vil undersøke grunnlaget for strafferettslige skritt mot personell som har vært innblandet. Det tas grep for å hindre at slike hendelser skal kunne skje i fremtiden, sier Bakke-Jensen.

Skandale

Forsvarsministeren svarte Stortinget om overgrepene etter spørsmål fra Bjørnar Moxnes. Rødt-lederen mener regjeringen ikke gjør nok for å unngå at soldater fra Norges allierte utfører krigsforbrytelser.

– Det er en skandale. Norge har deltatt i en koalisjonsstyrke i Afghanistan der våre allierte har mishandlet og drept forsvarsløse sivile. Det har skjedd i stort omfang, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener de australske overgrepene i Afghanistan viser at Norge må hente hjem sine soldater så raskt som mulig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De australske styrkene i Afghanistan er under Natos kommando.

– At forsvarsministeren tar avstand fra disse overgrepene er viktig. Likevel er slike fordømmelser lite verdt hvis Norge fortsetter å delta i krigen. Det må tas grep for å hindre at vi blandes inn i alliertes krigsforbrytelser i fremtiden, mener Moxnes.

Han krever at det å stilles tydeligere betingelser for bruk av militærmakt ved internasjonale operasjoner der Norge deltar.

Norske soldater med afghansk grensepoliti ved Ata Khan Kwaja. Bildet er tatt i februar 2011. Foto: Forsvaret

Mener hatet øker

Rødt vil igjen få fart på debatten om å hente hjem de norske styrkene i Afghanistan. Moxnes er bekymret for sikkerheten til soldatene. Han viser til at de australske overgrepene er omtalt både i afghanske og internasjonale medier.

– Hatet mot USA og de andre utenlandske styrker vokser for hver uskyldige afghaner som blir drept og for hver krigsforbrytelse som avdekkes, sier Moxnes.

Han mener at over 19 år med krigføring i landet har vært mislykket. Den afghanske sivilbefolkningen er påført enorme lidelser. Land som Norge har brukt store ressurser på konflikten.

– Nå må regjeringen sette strek og trekke Norge ut av Afghanistan. Vi vil ha de norske soldatene hjem i sikkerhet til jul. De kan bidra til forsvaret av Norge her, mener Moxnes.

Får konsekvenser

Både USA og Storbritannia reduserer antall soldater i Afghanistan. Tyskland har bestemt seg for å flytte styrker til mindre utsatte områder.

Amerikanske soldater fra 10th Mountain Division ankommer Fort Drum i New York etter tjeneste i Afghanistan. USA er nå i ferd med å trekke sine soldater ut. Foto: JOHN MOORE / AFP

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommer riktig nok ikke til å hente hjem de norske soldatene før jul. Samtidig forklarer han at det vil få betydning for Norge når andre land trapper ned i Afghanistan.

– Vi er i Afghanistan på invitasjon fra landets regjering og i rammen av Nato. Vi vil delta i behandlingen av Natos fremtidige rolle i Afghanistan. Norge tilpasser våre bidrag i nær koordinering med våre allierte, forklarer Bakke-Jensen.

Fredsavtalen mellom USA og Taliban av 29. februar 2020 viser at USA vil avslutte sin militære innsats i Afghanistan innen 30. april 2021.