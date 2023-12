Norge og Storbritannia skal lede en ny koalisjon som det er ventet at mange land kommer til å delta i.

Norges bidrag til styrkingen av det ukrainske sjøforsvaret innebærer både personell, materiell og opplæring. Prislappen på bidraget er uklart, men samarbeidet skal vare helt frem til 2035.

– Vi har et langsiktig perspektiv for mange år fremover. Det er akutte behov her og nå, men vi må kunne tenke langt fremover på hvordan de skal kunne kan forsvare seg selv og utvikle forsvaret sitt i tråd med vestlige standarder, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

NRK møter ham i London før forsvarssamarbeidet skal legges frem tirsdag formiddag.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Norge forplikter seg for lang tid til å bygge opp Ukrainas sjøforsvar. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Norge og Storbritannia samarbeider allerede, blant annet om opplæring av ukrainske soldater. Men dette er første gang Norge tar ledelsen av en internasjonal koalisjon på denne måten.

Ett mål med satsingen er å holde Svartehavet åpent for handel og fri ferdsel.

– Det er utrolig viktig for Ukrainas forsvar at den russiske svartehavsflåten kan holdes på så lang avstand fra kysten til Ukraina som mulig. Og det er viktig for deres økonomi og verdens fattige at korneksporten kan gå, at sjøveien til og fra Ukraina er åpen.

Et lasteskip ligger ankret opp utenfor havnebyen Izmail i Ukraina. Izmail rammes ofte av russiske rakettangrep. Foto: STRINGER / AFP

Legges frem mandag formiddag

I dag offentliggjør den britiske og den norske forsvarsministeren at Storbritannia og Norge går sammen om å lede den maritime koalisjonen til støtte for Ukraina.

– Forsvaret av Ukraina er viktig for euroatlantisk trygghet, sier forsvarsministeren i forbindelse med lanseringen av «Maritime Capability Coalition».

Bare USA og Tyskland har gitt mer militær støtte til Ukraina enn Storbritannia og Norge. Men det er betydelig usikkerhet rundt USAs videre bidrag.

I juni viste en undersøkelse at nesten halvparten av republikanere i den amerikanske befolkningen mener at det er på tide å kutte i hjelpen.

Ifølge en ny rapport frå Kiel-instituttet har ikke verdien på løfterom hjelp fra støttespillere vært lavere siden på nyåret 2022.

Allierte og partnere har tett dialog om hvordan vi kan organisere militær støtte til Ukraina fremover. Ulike koalisjoner er etablert for å støtte Ukraina.

– Storbritannia, Norge og andre land vil hjelpe Ukraina med å styrke tryggheten langs kysten og til havs. Ukraina skal få støtte til å bygge en varig maritim kapasitet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Hva slags materiell kan det være snakk om?

– Det kan handle om ting vi har i dag eller anskaffer fra industrien. Men her er det mange land som samarbeider og i sum skape et bidra som gjør at Ukraina får styrket sin forsvarsevne til sjøs.

Det er etablert ulike koalisjoner for internasjonal militær hjelp til Ukraina, som for eksempel innen luftvern og det maritime.

Målet er å videreutvikle arbeidet allierte og partnere gjør for å støtte Ukraina, på kort og lang sikt.

– Vi har mål om å styrke Ukrainas sjøforsvar og forbedre Ukrainas evne til å operere langs egen kyst. Norge gjennomfører allerede opplæring av ukrainske soldater i småbåtoperasjoner og vil kunne bygge videre på denne støtten når de konkrete planene for videre utvikling er ferdige, sier forsvarsministeren.