Norge krever at Sør-Sudan stopper «kynisk» avgift for hjelpearbeidere

– Initiativet om en slik avgiftsøkning er uakseptabelt og må reverseres, opplyser UD til NRK via kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.

I helga fortalte NRK om at Sør-Sudans regjering har varslet at de vil skru opp prisene på arbeidstillatelser for internasjonale arbeidere.

Dette skjer midt i det FN har beskrevet som den største humanitære krisen siden 1945.

Prisen for internasjonale arbeidere vil nå variere fra 1000 til 10.000 dollar (om lag 90.000 kroner).

– Vil ramme sivile

UD opplyser at den norske ambassaden er i tett kontakt med andre givere, FN og bistandsorganisasjoner i Sør-Sudan.

– Her er vi alle i samme båt: det mangler allerede nok penger til nødhjelpsinnsatsen og et eventuelt vedtak der konsekvensen er at man må bruke bistandsmidler til avgifter, eller ikke ha råd til å få inn dyktige hjelpearbeidere, vil få ytterligere svært alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen. Dette har Norge også understreket overfor sørsudanske myndigheter.

For Norsk Folkehjelp vil avgiftsøkningen for deres internasjonale medarbeidere utgjøre rundt to millioner kroner i året.

– Det har vi ikke råd til, så dette vil i så fall kunne bety kroken på døra for vår tilstedeværelse i Sør-Sudan, sa rådgiver i Norsk Folkehjelp, Magnus Flacké, til NRK i går.

URIX FORKLARER: I desember viet Urix en hel sending om Sør-Sudan for å forklare hva som foregår. Du trenger javascript for å se video. URIX FORKLARER: I desember viet Urix en hel sending om Sør-Sudan for å forklare hva som foregår.

– Kynisk av Sør-Sudan

Han har nettopp kommet tilbake fra Sør-Sudans hovedstad Juba, der organisasjonen mottok brevet fra myndighetene på mandag.

– Vi ser på dette som en kynisk måte for en blakk regjering å tjene penger på, sa Flacké i går.

– LEGGER HINDRINGER: President i Sør-Sudan får kritikk for å ikke gjøre nok for å hjelpe befolkningen i nød. Foto: Zacharias Abubeker / AFP

Det pågår nå en stor, humanitær katastrofe i Sør-Sudan. Ifølge UD er det fem millioner mennesker som nå mangler nok mat og 100 000 mennesker kan sulte i hjel de neste månedene.

Sør-Sudans president Salva Kiir og landets myndigheter har i lengre tid fått kritikk for ikke å gjøre nok for å hjelpe sin egen befolkning og hindre sultkatastrofen.

UD ber nå Kiirs regjering om å gjøre det lettere å få inn mer hjelp og flere humanitære hjelpearbeidere

– Situasjonen, både for sivile og bistandsarbeidere, er allerede svært krevende og bare i februar ble ytterligere to bistandsarbeidere drept, sier UD via rådgiver Astrid Sehl.