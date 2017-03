Lørdag erklærte FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien at verden står overfor den største humanitære krisen siden 1945.

Mer enn 20 millioner mennesker i fire land risikerer å sulte i hjel, og i Sør-Sudan er situasjonen «verre enn den noen gang har vært».

Midt i denne krisa har Sør-Sudans regjering varslet at de vil skru opp prisene på arbeidstillatelse for internasjonale arbeidere.

– Har ikke råd

Prisen vil nå variere fra 1000 til 10.000 dollar, og bistandsorganisasjonen Norsk Folkehjelp er blant organisasjonene som vil måtte betale 10.000 dollar i året for hver av sine internasjonale ansatte. 10.000 dollar tilsvarer om lag 90.000 kroner, mens de i dag betaler en ubetydelig sum.

KRITISK: Magnus Flacké, rådgiver i Norsk Folkehjelp

– For våre internasjonale medarbeidere vil dette utgjøre rundt to millioner kroner i året. Det har vi ikke råd til, så dette vil i så fall kunne bety kroken på døra for vår tilstedeværelse i Sør-Sudan, sier rådgiver i Norsk Folkehjelp, Magnus Flacké, som nettopp kom hjem fra et opphold i hovedstaden Juba.

Overfor Al Jazeera kritiserer også flere andre internasjonale bistandsorganisasjoner prisøkningen:

– Myndighetene ønsker å skape profitt på en krise de selv har skapt, sier Elisabeth Deng i Amnesty International.

– Kynisk og desperat forsøk

Med sine 30 års tilstedeværelse er Norsk Folkehjelp en av de internasjonale organisasjonen som har jobbet lengst sammenhengende i Sør-Sudan.

– Vi fikk brevet fra myndighetene på mandag, og ser på dette som en kynisk måte for en blakk regjering å tjene penger på. Nå har vi gått sammen med den norske ambassaden og andre hjelpeorganisasjoner for å si at dette er uholdbart, og vi vil forsøke alle kanaler for å stoppe dette.

– Hvilke konsekvenser vil det få for lokalbefolkningen dersom dere og andre organisasjoner vil måtte trekke dere ut?

– Over fem millioner mennesker er prekært avhengig av nødhjelp for å overleve. Vi ser nå at regjeringen er blakk og de prioriterer ikke å hjelpe befolkningen. Hvis internasjonale organisasjoner må trekke seg ut, så vil dette bli en av de verste sultkatastrofene verden har sett, sier Flacké.

– Legger hindringer

De økte prisene er ikke det eneste hinderet regjeringen i Sør-Sudan har lagt i veien for hjelpeorganisasjoner.

Sør-Sudans president Salva Kiir og landets myndigheter har fått kritikk for ikke å gjøre nok for å hjelpe sin egen befolkning og hindre sultkatastrofen.

– LEGGER HINDRINGER: President i Sør-Sudan får kritikk for å ikke gjøre nok for å hjelpe befolkningen i nød.

– Å få makt og vinne krigen ser ut til å være det viktigere for lederne, sa forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, Øystein H. Rolandsen, til NRK i går.

– De legger hindringer i veien for det internasjonale apparatet og de velger en strategi med bruk av vold og krigføring for å løse sultkatastrofen. Det virker mot sin hensikt, sa Rolandsen.

– De vil kontrollere oss

Flacké forteller også at FN nå må bruke fly i stedet for båt for å nå ut med mat til de farligste områdene.

– Hvis regjeringen hadde prioritert humanitær tilgang, så kunne de sikret Nilen. Da hadde vi nådd ut til flere, og med en lavere kostnad.

– Hvorfor legger de hindringer i veien for dere?

– Det er et godt spørsmål. Nødhjelp vil alltid bli brukt politisk i kriger. Det er et politisk spørsmål om hvem nødhjelpen skal nå fram til. Regjeringen ser også en mulighet til å tjene penger i en situasjon hvor ingen vestlige land vil gi bilateral bistand på grunn av dokumenterte menneskerettighetsbrudd. I tillegg er de lei av at det internasjonale samfunnet kritiserer dem for menneskebrudd. De ønsker å kontrollere aktører som oss, sier Flacké.