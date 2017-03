– Sultkatstrofen i Sør-Sudan er menneskeskapt

Verden står overfor den største humanitære krise siden 1945, sier FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien . Mer enn 20 millioner mennesker i fire land risikerer å sulte i hjel.

I Sør-Sudan, verdens yngste land, er situasjonen «verre enn den noengang har vært», ifølge O'Brien som legger til at «sultkatastrofen er menneskeskapt».

Forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, Øystein H. Rolandsen, er enig. Han har nettopp kommet hjem fra Sør-Sudan og sier at det ikke dreier seg om en naturkatastrofe eller noe som mennesker ikke kan gjøre noe med.

– Dette er en menneskeskapt katastrofe. De viktigste grunnene er at en veldig stor del av Sør-Sudans befolkning har blitt fordrevet på grunn av vold, usikkerhet, krigføring og direkte terror, sier Rolandsen.

HUNGERSNØD: 87 år gamle Juang Gai Vol har ikke spist på tre døgn og venter på matvarehjelp på et hjelpesenter. Foto: Sam Mednick / AP

En million truet av hungersnød

Maktkampen mellom president Salva Kiir og hans tidligere visepresident Riek Machar eksploderte i en blodig borgerkrig i 2013.

Krigen har hindret utvikling av det fattige landet og drevet rundt 3,4 millioner mennesker på flukt. Krise i matproduksjonen er en av konsekvensene:

– I flere jordbruksområder er sikkerheten så dårlig at de ikke kan dyrke jorda. De som er avhengige av kveg, mister kvegflokkene sine og kan ikke bruke beitemarkene. Folk har heller ikke tilgang på elver og andre områder hvor de normalt driver fiske, sier Rolandsen.

Ifølge FN er over 1 million mennesker i Sør-Sudan nå truet av hungersnød og halve befolkningen, nærmere 5 millioner mennesker, trenger akutt nødhjelp.

MATHJELP: En kvinne har fått matvarehjelp i Ganyiel i Sør-Sudan. Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP

Lederne kritiseres

Sør-Sudans president Salva Kiir og landets myndigheter får kritikk for ikke å gjøre nok for å hjelpe sin egen befolkning og hindre sultkatastrofen. Å få makt og vinne krigen ser ut til å være det viktigere for lederne, sier Rolandsen:

– De legger hindringer i veien for det internasjonale apparatet og de velger en strategi med bruk av vold og krigføring for å løse sultkatastrofen. Det virker mot sin hensikt, sier Rolandsen.

OMSTRIDT: President Salva Kiir beskyldes for ikke å gjøre nok for å hindre sultkatastrofen. Foto: Bullen Chol / AP

Opposisjonen og opprørsgruppene slipper heller ikke unna:

– De som står bak konflikten er også de som er ansvarlige for hungersnøden, sier FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien.

FN sa i en krass rapport denne uka at landet også trues av folkemord og herjes av hathandlinger og etnisk rensing. Volden begås i all hovedsak av regjeringssoldater, politifolk og milits knyttet til regjeringsstyrkene, ifølge rapporten skriver NTB.

Vanskelig nødhjelpsarbeid

Representanter fra FN har også antydet at president Salva Kiirs regjering har blokkert matvarehjelp til enkelte områder, men dette benekter myndighetene, ifølge BBC.

Likevel har arbeidsministeren hevet prisen på arbeidstillatelser for utenlandske hjelpearbeidere som vil inn i landet.

Nå koster det 10.000 dollar eller nærmere 90.000 kroner for å reise inn i landet for en toppsjef i en organisasjon og 100 dollar eller nærmere 1.000 kroner for hjelpearbeidere lenger nede i systemet.

– Det viktigste for å få slutt på krisen, er en våpenhvile og omfattende fredsavtaler, så folk kan vende tilbake og igjen begynne å dyrke egen mat. Det er hovedbudskapet her, sier Rolandsen.

