FN: Verden står overfor den verste krisen på over 70 år

FN har i lengre tid advart mot en massiv sultkatastrofe på grunn av lang tids tørke.

Fredag ba FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien FNs sikkerhetsråd om en overføring av ekstra midler umiddelbart for å redde liv i Jemen, Sør-Sudan, Somalia og nordøst i Nigeria.

Han sier at uten en samlet og koordinert innsats vil mange mennesker rett og slett sulte i hjel og enda flere vil dø av sykdommer.

– For å være helt konkret: Vi trenger 4,4 milliarder dollar før juli, sier O'Brien.

Det tilsvarer 37,7 milliarder kroner. I tillegg ber nødhjelpsjefen om sikker og uhindret adgang for humanitær bistand og innsats for å avverge en katastrofe.

Verst i Jemen

FN definerer blant annet en sultkatastrofe som når mer enn 30 prosent av barn under fem år er feil- eller underernært og når dødsraten ligger over to dødsfall per 10.000 innbyggere per dag.

– Allerede siden årets begynnelse har vi stått overfor den største humanitære krisen siden opprettelsen av FN. Nå er mer enn 20 millioner mennesker i fire land rammet av sult, sier O'Brien.

Verst er tilstandene i Jemen, der to tredeler av 18,8 millioner innbyggere trenger nødhjelp. Antall mennesker som ikke vet hvor de skal få sitt neste måltid fra har økt fra tre millioner i januar til sju millioner i mars.