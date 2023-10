Norge fordømmer Israels blokade av Gaza

SV-leder Kirsti Bergstø mener Israel har begått klare brudd på folkeretten i landets svar på terrorangrepet fra Hamas.

– Regjeringen var veldig tidlig ute med å fordømme terroren mot Israels sivilbefolkning, noe SV stiller seg helt bak. Men det er også viktig å fordømme krigsforbrytelsene til Israel, sier hun.

– Vi har en sivilbefolkning som er stengt inne, som nektes mat og strøm – og som ikke har noe sted å flykte. Det er viktig at en humanitær krise ikke går over til en humanitær katastrofe, og det må verdenssamfunnet samle seg om, sier SV-lederen.

Fordømmer handlingene

Nå kommer svaret fra regjeringen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at Norge fordømmer blokaden av Gaza.

– Først vil jeg være svært forsiktig med å sammenlikne situasjonene. Israel har rett til å forsvare seg, men de kan ikke komme med alle mulige virkemidler, og de har plikt til å gi tilgang til mat og medisiner. Hvis de ikke gjør det er det i strid med humanitærretten, sier hun.

Hamas gikk lørdag til angrep på Israel, både fra lufta og på bakken. Israel har svart militært, og også forsterket blokaden av Gaza, hvor det bor 2 millioner mennesker.

Noe av det første israelske myndigheter opplyste etter angrepet fra Hamas var at de iverksatte en full blokade av Gaza, og at det ikke vil bli sluppet inn mat eller drivstoff til området.

– Det som har skjedd nå er at Israel har bedt en million mennesker om å forflytte seg. Jeg fordømmer denne blokaden, når de ber så mange mennesker om å forflytte seg, uten å få tilgang på mat og medisiner. Når det er sagt er ikke det viktigste hvilke ord vi bruker, men hva vi gjør, sier Huitfeldt.

Krever samsvar i tiltakene

300.000 palestinere er allerede på flukt. Enda flere er av Israel bedt om å reise sørover, fordi det er varslet et militært angrep.

– Flere tar til orde for å fordømme Israel?

– Jeg synes det er problematisk, det blir som å fordømme Palestina. Det er viktig at vi fordømmer handlinger, som blokaden. og så er det slik at noen av de militære tiltakene her er i henhold til folkeretten, for det handler om å destruere Hamas' mulighet til å fortsette den militære aksjonen, svarer Huitfeldt.

SV mener det internasjonale presset på Israel må bli enda større.

– Det er handlingene som må fordømmes. Israel har rett til selvforsvar, men det er grenser for det. Vi må konsekvent opp for folkeretten. Et angrep på sivile er ulovlig uansett. Nå ser vi eksempler på at skoler bombes, at vann nektes inn og mat ikke kommer frem, sier Bergstø.