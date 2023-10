Over 110 døde i Be'eri: Overlevende står igjen i sorg

06.30 lørdag morgen våknet innbyggerne av bombealarmen.

Akkurat lyden av bombing var ikke noe nytt for disse beboerne i kibbutzen Be'eri nær Gazastripen. Forskjellen nå var at bombingen tilsynelatende aldri tok slutt.

Hamas hadde startet sitt angrep. I tillegg til å skyte flere tusen raketter mot Israel, stormet de inn i landet.

Overvåkningsvideo viser en Hamas-soldat som skyter mot en bil i Be'eri under angrepet lørdag 7. oktober. Foto: Reuters

Mistet sin åtte år gamle datter

Tom Hand var blant dem som våknet av bombingen denne morgenen. Han kom til Be'eri fra Irland som frivillig for 30 år siden. Han planla å bli noen måneder, men dro aldri.

Etter at hans kone døde av kreft for noen år siden, har han og hans åtte år gamle datter Emily bodd i kibbutzen på egen hånd.

I et intervju med CNN forteller han om meldinger han fikk om soldater som brøt seg inn i naboenes hus denne morgenen.

Alt han kunne tenke på var datteren Emily.

Kvelden før dro Emily til en venninne for å overnatte.

Da kaoset brøt ut lørdag, klarte han ikke å komme i kontakt med verken Emily, Emilys venninne eller venninnens mor.

Han hadde heller ikke muligheten til å oppsøke dem fysisk, da gatene var fylt med væpnede Hamas-soldater.

– Jeg måtte tenke på Emily. Hun har allerede mistet moren sin. Jeg kunne ikke risikere at hun mistet faren sin også, sa han.

Flere hus er totalskadd etter kampene som har foregått i kibbutzen. Foto: AP

– Døden var en velsignelse

Tom Hand ble til slutt ble reddet ut av militæret, og ble med flere evakuert til et hotell ved kysten av Dødehavet.

Han brukte de neste dagene på å finne ut hva som hadde hendt med datteren.

To personer fra kibbutzen, et team av leger, psykiatere, sosialarbeidere kom bort til han. De fortalte han at Emily var død.

– Det var en kjær, men kjapp samtale. De har så mange mennesker å komme seg gjennom.

Hand ble på et vis lettet av beskjeden.

Av alle de verst tenkelig mulighetene for datteren, virket døden som den minst smertefulle.

– Hun var død. Jeg visste at hun ikke var alene, hun var ikke i Gaza, hun var ikke i konstant frykt i et mørkt rom fylt med andre. Så døden var en velsignelse, sa han mens tårene strømmet ned skinnet og stemmen brast.

– I denne gale verden er jeg og håper datteren min er død, sa han.

Bildet viser skadene på flere hus i Be'eri. Foto: Reuters

Sammen med Tom Hand på hotellet bor andre som kjenner han godt. Her blir han omgitt av kjærlighet - men også konstante påminnelser om Emily.

Mange av Emilys venner er på hotellet.

– De vet at hun ikke er her sammen med meg. Så de spør meg hva som skjedde med henne. Jeg sier at jeg ikke vet ennå, sa han.

– Men så ser de foreldrene deres klemme meg og gråte. Barn er ikke dumme, selv i den alderen, så bare ved å se det er jeg sikker på at de skjønner det.

Mer enn 110 innbyggere drept

Emily er ikke det eneste offeret av Hamas sine herjinger i Be'eri. Det finnes flere historier lik den Tom Hand har opplevd.

Hamas etterlot kibbutzen i enorme ødeleggelser. Be'eri skal ha vært blant de siste kibbutzene hvor de israelske soldatene gjenvant kontrollen fra Hamas.

Noen av innbyggerne ventet i over 48 timer før de ble reddet ut, skriver Financial Times.

Ifølge israelske soldater ble mer enn 110 av innbyggerne drept. Andre ble kidnappet.

Vitner forteller at Hamas satte fyr på folks hjem, og forsøkte å drepe dem som prøvde å unnslippe varmen og røyken.

I tillegg skal de ha plyndret, stjålet og ødelagt det de kunne.

Nahal Neta gråter over moren Adrienne Neta (66). Hun er en sykepleier bosatt i Be'eri som nå er savnet. Foto: AP

Blant noen av husene som står igjen, er dørene åpne. På kjøleskapene er det bilder festet med magneter. De viser familiene som en gang bodde der.

Et samfunn som delte på alt

Igjen i kibbutzen står de overlevende med historiene og traumene.

Inntil lørdag bodde det rundt 1200 mennesker i Be'eri - den største av de 12 kibbutzene som utgjør kommunen Eshkol.

Samfunnet her er svært tett sammensveiset. Innbyggere fortalte CNN at de spiser måltider sammen og deler alt, inkludert lønningene.

Pengene går inn i en felles statskasse og blir omfordelt likt mellom alle familiene.

Be'eri ligger langs Gazastripen, bare noen få kilometer fra byen Gaza.

Likevel er ikke forholdet til innbyggerne i Gaza så anspent som mange vil tro.

– Det var folk fra Gaza som jobbet i kibbutzen og de var en del av samfunnet, de tok med barna sine til barnehagen her, sier Michal Pynian til CNN.

– Da de ikke kunne jobbe her lenger, begynte vi å samle inn penger fra samfunnet, og det er nå et fond som holder dem i live, sa Michal og la til at de er fast bestemt på å fortsette å sende penger.

Et populært reisemål

Selv om plasseringen vitner om stadige uroligheter, har Be'eri vært et populært reisemål for israelere.

Kunstgallerier, sykkelstier i vakkert terreng og grønne hager mellom hus og leiligheter.

Det er ord som tidligere har beskrevet Be'eri. Nå brukes heller ord som krigssone og sentrum for massakre.

I kibbutzens felles spisesal, hvor beboerne pleide å samle seg for å spise, er det fortsatt menyer og plakater som reklamerer for kibbutzens løpeklubb.

Det er også her likene av de døde ble brakt. I påvente av at nødetatene plukket dem opp.

Nå er det likene av Hamas-soldater som blir fjernet fra Be'eri, etter motangrepet fra israelske styrker.

Redningsmannskaper fra «Zaka» legger liket av en Hamas-soldat i en likpose. Foto: AP

– Du kan fortsatt lukte likene

– Det som skjedde her var en pogrom, sier Itai Veruv, generalen som ledet kampene i området.

«Pogrom» er et uttrykk for å beskrive voldelige angrep på jøder og jødisk eiendom, men betegnelsen blir også brukt om voldelige angrep på andre etniske minoriteter.

Veruv legger til:

– Dette var ikke en krig. De ønsket å drepe og kidnappe til Gaza. Kvinner og barn.

Han er ikke alene om å være rystet av inntrykkene i kibbutzen.

– Du kan fortsatt lukte likene her. Det er overveldende. Jeg føler sinne og frustrasjon, sier Richard Hecht til The Guardian.

Han er internasjonal talsperson for de israelske sikkerhetsstyrkene (IDF).

71 år gamle Uri Ben Tzvi, overlevde angrepene i Be'eri. Også han bruker uttrykket «pogrom» for å forklare det han opplevde.

Han sammenligner sin opplevelse med et av Holocausts mest kjente ofre.

– Jeg følte meg som Anne Frank. Jeg gjemte meg sammen med min kone i en smal korridor mens angrepene pågikk.