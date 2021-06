Norge finansierer Janssen-vaksinen i Afrika

Under 2 prosent av Afrikas 1,3 milliarder innbyggere er så langt vaksinert.

De fleste landene har ikke penger nok til å kjøpe de vaksinene som trengs på verdensmarkedet.

Derfor går Norfund, som er den norske statens investeringsfond for utviklingsland, nå inn med 65 millioner kroner for å støtte produksjon av Janssen-vaksinen i Sør-Afrika.

Direktør Tellef Thorleifsson i Norfund har stor tro på at investeringene i sørafrikansk vaksineproduksjon vil føre til at kontinentet blir mer selvforsynt. Foto: Alem Zebic / NRK

– Vi er en investor, ikke en bistandsorganisasjon. Dette er et lån, ikke en gave. Men her venter vi en relativt lav avkastning, sier Norfunds direktør Tellef Thorleifsson til NRK.

Han kan ikke love at alle vaksinene vil være gratis for Afrikas forbrukere, men sier at «det er det legges opp til».

Internasjonalt samarbeid

Det er et det sørafrikanske holdingselskapet Aspen Pharmacare som skal produsere vaksinen på lisens fra det amerikanske selskapet Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson har gjort det klart at de ikke har som mål å tjene penger på vaksinen så lenge pandemien varer.

Thorleifsson sier han ikke vet om Aspen Pharmacare har som mål å profittere på salg av vaksinen i Afrika.

Grunnlagsinvesteringen er i alle fall sikret, gjennom et samarbeid mellom Verdensbanken og europeiske, statlige investeringsfond.

Sistnevnte er organisert i European Financing Partners, EFP. Norfund er med i EFP.

Den totale rammen for prosjektet er foreløpig 3 milliarder norske kroner.

Det trengs bare én dose av Janssen-vaksinen. Her to doser ved ZNA Middelheim-sykehuset i Antwerpen, Belgia. Foto: Dirk Waem / AFP

Produksjonen alt i gang

– Produksjonen startet allerede i april, og i løpet av 12 måneder skal det lages 300 millioner doser, i løpet av halvannet år 400 millioner, sier Thorleifsson.

Sør-Afrika har forhåndsbestilt 60 millioner og Den afrikanske union vil ha 220 millioner.

– Vi håper at vi med dette programmet vil oppnå en høy vaksinasjonsgrad allerede i løpet av det neste året, sier Thorleifsson.

400 millioner doser rekker til vel 30 prosent av Afrikas befolkning.

Den eldre kvinnen i rullestol har fått vaksinen, mens andre sitter i kø for å bli vaksinert med Pfizer. Fra en klinikk nær Johannesburg, Sør-Afrika, 3. juni. Foto: Denis Farrell / AP

Derfor er Janssen-vaksinen god nok for Afrika

På grunn av mulige bivirkninger, er Janssen-vaksinen ikke inkludert i det norske vaksineprogrammet.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet mener likevel det er forsvarlig å ta den i bruk i Afrika.

– Under andre omstendigheter, med dårligere tilgang på vaksiner, eller med en mer dramatisk sykdoms- og smittesituasjon, så ville vi kunne anbefale den vaksinen, sier Stoltenberg til NRK.

Hun viser til at Janssen har en del fordeler, blant annet at det trengs bare én dose og at den er enkel å lagre og distribuere ut i befolkninger.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, viser også til at EUs legemiddeltilsy EMA, har godkjent Janssen-vaksinen. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Janssen-vaksinen trenger ikke ultrakald kjøling, det er den de selv i stor grad etterspør i Afrika, sier Norfunds direktør.

Tredje bølge i Afrika

Antall smittede og døde av covid-19 i Afrika har økt i sju uker på rad, ifølge Verdens helseorganisasjon.

WHO omtaler det som «den tredje bølgen» i Afrika.

Sør-Afrika er det landet som rapporterer om flest dødsfall, fulgt av Zambia og Namibia.

Nok et sørafrikansk koronaoffer gravlegges i Johannesburg 27. juni. Foto: Ali Greeff / AP

Situasjonen er særlig bekymringsfull fordi vaksinasjonsgraden er så lav.

Det skyldes både manglende tilgang på vaksiner, vaksinemotstand og at flere land har mottatt vaksiner som de ikke rakk å distribuere før de gikk ut på dato.

Sør-Sudan mottok for eksempel 132.000 doser av AstraZeneca-vaksinen under det internasjonale Covax-programmet for fattige land i mars.

72.000 av disse ble returnert fordi myndighetene ikke hadde kapasitet til å få brukt vaksinene i tide.

Én dose og lagring i vanlige kjøleskap er svært viktig mange steder i Afrika.