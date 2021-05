Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

USAs handelsutsending Katherine Tai kunngjorde regjeringens synspunkt i en uttalelse onsdag.

Det skjedde i forbindelse med forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å lempe på internasjonale handelsregler for å sette flere land i stand til å produsere mer vaksine.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: AP / NTB scanpix

USA har fram til nå vært en av de fremste motstanderne av å røre patentrettighetene som et ledd i kampen for å øke vaksineproduksjonen. Onsdagens uttalelse oppfattes dermed som en stor kursendring.

Leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hyller Biden-regjeringens avgjørelse.

– Jeg roser USA for denne historiske avgjørelsen for vaksine-likhet, og for at man prioriterer helsen til folk overalt i en kritisk tid, skriver WHO-sjefen på Twitter.

– Et tiltak for å få slutt på pandemien

– Denne regjeringen har stor tro på beskyttelse av opphavsrett og patenter. Men vi støtter opphevelse av disse beskyttelsene for covid-19-vaksiner som et tiltak for å få slutt på denne pandemien, sier Tai, og fortsetter:

– Dette er en global folkehelsekrise, og ekstraordinære omstendigheter krever ekstraordinære tiltak. Regjeringens mål er å få så mange trygge og effektive vaksiner ut til så mange som mulig, så raskt som mulig.

Hun advarte om at det kommer til å ta tid å oppnå enighet om dette internasjonalt, og noen umiddelbar effekt på vaksinesituasjonen vil utspillet ikke få.

USAs handelsutsending Katherine Tai kunngjorde Biden-regjeringens synspunkt i en uttalelse onsdag. Foto: Pool / Reuters

Press fra demokrater

New York Times skriver at Biden har vært under økende press på hjemmebane for å støtte tiltaket, blant annet fra flere demokrater i Kongressen.

Forslaget om å frafalle rettigheter er fremmet i WTO av India og Sør-Afrika. Det ventes ytterligere diskusjoner om saken i ukene som kommer, og de to landene vil legge fram en revidert plan, skriver avisen.

Les også: Rike land kaprer alle vaksinene

SV ber regjeringen snu

Regjeringen i Norge har så langt ikke støttet forslaget om å oppheve patentrettigheter på koronavaksiner, ifølge VG. SV-leder Audun Lysbakken kommenterte onsdag kveld USAs snuoperasjon på Twitter.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Mens –en norske regjeringen ennå er travelt opptatt med å forklare hvorfor de trenerer og sier nei til fattige lands krav, snur USA!

Lysbakken kaller saken «flau» for regjeringen og utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Han skriver videre at SV for» en gangs skyld» ber regjeringen om å «dilte etter Washington».

Lege og feltarbeider Erlend Grønningen i Leger uten grenser har tatt til orde for at patentrettigheter må settes til side for å få bekjempet pandemien i fattige land.

– Vi har en global pandemi. Ingen er trygge før alle er trygge, sa Grønningen til NRK i januar.