EMA: Mulig sammenheng mellom Janssen-vaksinen og blodpropp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

EMA skriver i sin konklusjon at det er en mulig sammenheng mellom vaksinen og de uvanlige tilfellene av blodpropp sammen med lave blodplateverdier.

Men i likhet med AstraZeneca-vaksinen, mener de at fordelene av vaksinen er større enn ulempene.

– Covid-19 er forbundet med en risiko for sykehusinnleggelse og død. Den rapporterte kombinasjonen av blodpropp og lavt antall blodplater er svært sjelden, og de samlede fordelene med Janssen-vaksinen oppveier risikoen for bivirkninger, skriver EMA.

Janssen-vaksinen er også omtalt som vaksinen fra Johnson & Johnson.

Flertall av kvinner

Vaksinen ble godkjent for bruk i EU og Norge 11. mars. 13. april stanset USA bruken etter varsel om alvorlige bivirkninger. Norge skal ta stilling til vaksinen innen 10. mai.

Over 7 millioner mennesker har fått Janssen-vaksinen i USA.

EMA skriver at de har rapporter om åtte tilfeller fra USA med sjeldne blodpropptilfeller sammen med lave blodplateverdier. En av personen døde.

– Alle tilfellene skjedde med personer under 60 år innen tre uker etter vaksinasjon. Flertallet var kvinner, skriver EMA.

De skriver at tilfellene kan behandles om det oppdages tidlig.

Stor betydning i Norge

Vurderingen av Janssen-vaksinen har stor betydning. Norge kan nemlig få rundt 700.000 doser hver måned fra juni og utover, ifølge FHIs vaksinekalender.

Vaksinen er ikke tatt med i den nøkterne vaksinekalenderen.

AstraZeneca

Mens vaksinene fra Pfizer og Moderna er mRNA-vaksiner, er AstraZeneca og Janssen såkalte virusvektor-vaksiner (du kan lese mer på legemiddelverket.no).

EMA har tidligere vurdert AstraZeneca-vaksinen, som er laget ved hjelp av lignende teknologi som Janssen.

EMA valgte å føre opp sjeldne blodpropptilfeller, i sammenheng med lave blodplateverdier, på listen over veldig sjeldne bivirkninger. Dette var i tråd med rådet fra Norges representant.

EMA uttalte samtidig at de mener fordelene av vaksinen er større enn ulempene.

– Vi må bruke de vaksinene vi har for å beskytte oss mot det ødeleggende viruset, sa administrerende direktør for EMA, Emer Cooke.

– Risikoen for å dø av vaksinen er mye mindre enn risikoen for å dø av viruset, la hun til.

Begrenset bruk i Sverige

I dag ble det klart at Folkhälsomyndigheten i Sverige viderefører rådet om at AstraZeneca-vaksinen ikke skal gis til personer under 65 år.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, som nettopp har rundet 65, fikk mandag sin første dose med AstraZeneca.