Det er ikke hver dag norsk politikk utgjør en egen programpost når EU-parlamentet samles til plenumsdebatt.

I dag skjedde det, da EU-kommissær Janusz Wojciechowski la fram EU-kommisjonens syn på at Norge nå vil åpne for mineralutvinning på havbunnen.

Det var rett før jul at regjeringen sikret flertall for sine mineralplaner ved hjelp av Høyre og Fremskrittspartiet. Avgjørelsen er svært omstridt og ble møtt med store protester.

Nå kommer det kritikk også fra EU:

– Vi er svært bekymret for Norges beslutning og konsekvensene det vil kunne få, ikke minst for fiskebestanden i området, sa kommissæren.

Janusz Wojciechowski er bekymret for Norges planer. Foto: AP

Han understreket at selv om Norge har rett til å ta suverene beslutninger, er det ikke slik at naturen forholder seg til landegrensene.

– Vi anbefaler forbud inntil det er vitenskapelig bevist at dette ikke er skadelig. Vi har fortsatt begrenset kunnskap om effekten slik mineralutvinning har på marine økosystemer, sa Wojciechowski.

– Nederlag for kommende generasjoner

Området regjeringen vil åpne for leting, er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

At konsekvensene av mulig mineralutvinning ikke bare vil få konsekvenser for Norge, var et poeng flere av EU-parlamentarikerne understreket i debatten som fulgte.

Kritikk og oppfordring til Norge om å vente kom både fra de konservative, sosialdemokrater og sentrumsorienterte partier, mens det var grønne politikere som kom med de sterkeste formuleringene.

– Et stort nederlag for kommende generasjoner, sa den franske europaparlamentarikeren Caroline Roose, som oppfordret til videre kamp mot Norge.

– Vi kan fortsatt stanse dette ødeleggende prosjektet.

En prøve fra et forskningstokt på norsk sokkel viser glitrende mineraler forskerne kan analysere. Foto: Milana Knežević / NRK

– Kappløp mot bunnen

En annen fransk politiker, Francois Thiollet, kalte Norges posisjon «en skandale».

Den nederlandske EU-parlamentarikeren Anja Hazekamp mente Norges avgjørelse ville sette et ødeleggende eksempel for andre:

– Dette kan starte et globalt kappløp mot bunnen, bokstavelig talt.

Mick Wallace fra Irland var også forholdsvis tydelig i sin kritikk:

– Hvis ikke vi stanser dette, vil Norge gå inn i historien som landet som ødela havbunnen i verden.

Norge fikk også støtte, blant annet fra Sverigedemokratenes representant Johan Nissenen:

– Det er intellektuelt uredelig å kritisere Norge. Hvor skal vi ellers få mineralene vi trenger fra? Kina?

Norges avgjørelse om å åpne for mineraler på dyphavsbunnen møtte kritikk i Strasbourg i dag. Foto: AFP

– Flaut å være norsk

Greenpeace, som har vært aktive i protestene mot det norske vedtaket, mente Norge fikk som fortjent i dag.

– I dag er det flaut å være norsk. EUs parlamentsmedlemmer kommer med knusende, og velfortjent, kritikk av Norge i denne saken, sier Haldis Tjeldflaat Helle, fagrådgiver for gruvedrift på havbunnen i Greenpeace Norge i en uttalelse.

Hun mener norske politikere ikke kan forvente å bli tatt på alvor når de ignorerer advarslene fra et samlet fagmiljø og åpner for naturødeleggelser i vår siste urørte villmark.

– Den norske grønnvaskingen av gruvedrift på havbunnen ble fullstendig avkledd i Europaparlamentet, heter det i uttalelsen fra Greenpeace-fagrådgiveren.

– Stemmer ikke

Norske myndigheter svarer at all aktivitet vil skje i tråd med Norges internasjonale forpliktelser for forvaltning av havet, blant dem havrettskonvensjonen og konvensjonen for biologisk mangfold.

– Jeg forstår skepsisen dersom det skapt et inntrykk av at vi skal åpne for utvinning nå. Det stemmer imidlertid ikke. Vedtaket i stortinget legger opp til at Norge vil ha en skrittvis, kunnskapsbasert tilnærming der hensynet til miljø vil bli ivaretatt i alle faser av virksomheten, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Energidepartementet.

Åpningen betyr at selskaper kan søke om tillatelse til å kartlegge og lete etter mineraler, ikke til å utvinne, sier hun.

– Slik aktivitet vil kun ha små miljøvirkninger, men vil bidra til viktig kunnskaps- og kompetansebygging.

Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen mener også Norge bør undersøke om vi kan bidra mer for å dekke verdens store mineralbehov på en forsvarlig måte.

– Verden trenger mineraler i overgangen til lavutslippssamfunnet. I dag utvinnes mineraler i land som verden ikke ønsker å være avhengige av, ofte med dårligere miljøstandarder og arbeiderrettigheter enn vi har i Norge, sier Bergemål.

