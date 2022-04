– Akkurat nå trenger vi sjømålsmissiler, luftvernsystemer og pansrede kjøretøyer, sa Zelenskyj.

– Våpnene dere kan hjelpe oss med, vil kunne bli brukt for å forsvare vår frihet, og deres frihet. For å beskytte friheten og tryggheten som dere og andre europeiske nasjoner nyter.

– Han har et klart budskap og tenker klart. Han formidler på den ene siden brutaliteten over å leve i et land hvor det regner bomber og sivile blir drept, sier statsminister Støre. Foto: Heiko Junge / POOL / NTB

Han understreket den faren som Russland utgjør, både for Ukraina og for den frie verden.

– Russerne truer folks frihet og menneskerettigheter, sa president Zelenskyj.

– For russerne er det ingen forbudte mål, de angriper alt.

Presidenten understreket at Norge og Ukraina har en felles nabo og en felles trussel mot felles verdier.

Det er uaktuelt å stenge havner for russiske skip, sier Støre. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Støre: uaktuelt å stenge havner for russiske skip

Jonas Gahr Støre var grepet av budskapet i talen, men vil ikke love noen ytterligere våpenleveranser til Ukraina.

– Han har et tydelig budskap og tenker klart. Han formidler brutaliteten i å leve i et land hvor det regner bomber og sivile blir drept, sier statsministeren.

Støre vil ikke kommentere spørsmålet om stenging av norske havner for russiske fartøy.

– Det er ikke aktuelt for Norge i dag å stenge havner. Vi ligger der vi gjør og har den kysten vi har, vi har de havnene vi har og vi har et ansvar for å forvalte både ressurser og trafikk langs sjøen.

– Vi har løpende kontakt med EU om dette. De følger mer med på hvem som seiler ut og inn av sine havner, og det vil Norge også gjøre.

Felles fiskeinteresser

Heller ikke Høyre-leder Erna Solberg vil gå med på ønsket om å holde russiske båter unna havner i Finnmark.

– Vi har et spesielt forhold spesielt når det gjelder forvaltningen av fiskeressurser i nord, svar Solberg på Zelenskyjs ønske om å stenge norske havner. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vi har et spesielt forhold spesielt når det gjelder forvaltningen av fiskeressurser i nord. Det mener vi er viktig å holde på også i dagens situasjon. Der er vi enige med regjeringen, sa Solberg.

Solberg sier det er opp til regjeringen å avgjøre hvor mye militært utstyr som bør gis til Ukraina, men hun kom samtidig med kritikk av tempoet dette har skjedd i til nå.

– Jeg mener vi burde ha gjort mer før. Men det er vi forbi nå. Jeg synes de gir mye nå, spesielt pengemessig, så får vi se om det er en effektiv måte å hjelpe på.

Zelenskyj taler til Stortinget. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Uenighet om våpen

– Når han nå ber om mer våpen, mener jeg vi skal lytte til det, var reaksjonen til Venstre-leder Guri Melby.

Mens SVs Audun Lysbakken uttrykte at et lite land som Norge ikke kan avse for mye.

– Jeg har forståelse for at Zelenskyj bruker anledningen til å fremme ønsker om det han mener Ukraina har behov for, men samtidig må vi gjøre en norsk vurdering. Når du kommer inn i en diskusjon om de våpnene han ber om, så må man ta se på hvor mye et lite land som Norge kan avse.

Felles historie

Zelenskyj snakket om de to landenes felles historie.

– For tusen år siden da norske vikinger var våre gjester i Kyiv og de deltok i etableringen av den første staten i Kyiv. I norske sagaer ble dette kalt Gardariket. Dette er fortene som våre og deres forfedre pleide å dele.

– Første soldat som var med Den Røde Arme til å frigjøre Kirkenes i 1944 var en ukrainsk statsborger fra byen Sumy.

Nobels fredspris og 17. mai

– Jeg er sikker på at landet som deler ut Nobels fredspris forstår mer enn noe annet land hva fred betyr og hvor mye vi trenger det, og hvor verdifulle alle tiltak for å få til fred er.

Presidenten ønsker seg flere og nye sanksjoner.

–Jo sterkere, jo raskere får vi tilbake freden. Jeg er takknemlig for at Norge deltar i sanksjonene til EU. Men jeg vil be dere om også å ikke hjelpe den krigsmaskinen som allerede har drept så mange tusen mennesker og ødelagt så mange byer.

Zelenskyj avsluttet talen med å vise til den norske feiringen av 17. mai.

– Jeg er sikker på at vi kan låne en av deres vakre tradisjoner, som karakteriserer dere som fredselskende mennesker, som bygger på prinsippet om godhet, sier Zelenskyj og påpeker at årets 17. mai-tog også vil bestå av ukrainske barn.

– Zelenskyj er en god taler fordi han er til stede, bruker et enkelt og effektivt språk, sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal Foto: HANDOUT / AFP

Skuespilleren

– Han forteller lytteren «jeg vet hvem du er». Han sørger for å formidle at han kjenner til vikingene, til nobelinstituttet og til 17. mai. Han trekker oss inn i sin verden og åpner opp for at vi også åpner våre hjerter og kanskje lommebøker, sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal.

– Han har blitt en opprørsgeneral, og er nok klar over at krigen også foregår i media. Og at krig er symbol, sier Ringdal. Foto: Heiko Junge / NTB

Ringdal har sett på tidligere taler som Zelenskyj har holde til ulike nasjonalforsamlinger, blant annet til den amerikanske kongressen.

– Han minnet kongressen på at det som vi opplever nå, har de også opplevd i form av Pearl Harbor og 9/11, sier Ringdal.

Se Zelenskyjs tale til kongressen her.

– Dette er Ronald Reagans stil. Han var jo også skuespiller, og ble kjent for denne lavmælte stilen. Han hadde en kontakt og en rytme, som gjorde at han kunne formidle uten å bruke for store ord. Og det ser vi også her med Zelenskyj.