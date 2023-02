Støtte til Ukraina og bistand som følge av krigen i Svartehavsregionen

Russlands angrepskrig mot Ukraina er et sikkerhetspolitisk veiskille. Grunnleggende folkerett og FNpakten er tilsidesatt med makt, og et nærstående lands selvstendighet og demokrati utfordres med militære virkemidler. For Norge handler dette om fundamentale interesser. Vår første forsvarslinje i utenriks- og sikkerhetspolitikken er respekt for folkeretten. Russlands angrep på Ukraina er derfor en direkte trussel mot våre nasjonale interesser. Ved å slutte opp om den internasjonale innsatsen for å

støtte Ukraina, styrker vi vår egen og andre europeiske lands sikkerhet, samtidig som vi synliggjør en vilje til å opptre solidarisk og samarbeidsorientert i en tid hvor Europa er under press.

Vi er i en situasjon hvor våre petroleumsinntekter har økt betydelig som en direkte konsekvens av Russlands energikrig mot Europa. Norge gjør allerede en betydelig innsats i Ukraina. Regjeringen har økt støtten i flere omganger i løpet av 2022. Samtidig er det behov for å gjøre mer. Norge bør unngå

alenegang. Vi må samordne støtten med nærstående land og multilaterale organisasjoner. Den internasjonale støtten til Ukraina er i ferd med å bli bedre koordinert. Norge deltar aktivt i dette arbeidet. Det er for tidlig å nå slå fast innretningen og størrelsen på den økte støtten.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er derfor enige om at Regjeringen i løpet av 1. halvår 2023 fremmer forslag om et rammeverk for et større, flerårig bidrag til gjenoppbygging av og støtte til Ukraina.

Krigen i Ukraina får globale konsekvenser. Nød og matmangel rammer mange land utenfor regionen som følge av krigens ringvirkninger.

Ett-prosentmålet før norsk bistand ligger fast. Det er usikkerhet knyttet til det samlede bistandsnivået for 2023, blant annet som følge av usikre anslag for ODA-godkjente flyktningutgifter og hvor stor andel av støtten til Ukraina som blir ODA-godkjent.

Samtidig vil et betydelig, flerårig program for gjenoppbygging av og støtte til Ukraina over tid utgjøre et vesentlig bidrag til å oppfylle ett-prosentmålet for bistand.

Partiene vil i forbindelse med behandlingen av Ukraina programmet i 1. halvår 2023 også fremme forslag om å øke bistand og humanitær hjelp til å avbøte situasjonen for områder rammet av konsekvensene av krigen i Svartehavsregionen, særlig innenfor mat- og energiområdet.

Det er viktig, også i dagens situasjon med krig i Europa, å holde fast ved trygg økonomisk styring og retningslinjene for finanspolitikken. Det finanspolitiske rammeverket har stått seg over 20 år og tjent oss godt. Vi må unngå å undergrave troverdigheten i den økonomiske politikken.

Et norsk bidrag til Ukraina vil medføre noe høyere oljepengebruk. Dette må ses i sammen med den ekstraordinære situasjonen med krig i Europa og sikkerhetspolitiske utfordringer knyttet til et aggressivt naboland. I tråd med handlingsregelen skal det tas hensyn til virkninger på norsk økonomi,

samtidig som budsjettpolitikken skal være langsiktig og ansvarlig slik at vi skal kunne stå imot et kraftig fall i fondsverdien og at vi skal ha mulighet for å kunne bruke finanspolitikken ved et fremtidig markert tilbakeslag i norsk økonomi. Partiene vil videre foreslå et betydelig bidrag til bistand og

humanitær hjelp særlig innenfor mat- og energiområdet som følge av krigen i Svartehavsregionen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil be Regjeringen komme tilbake til Stortinget med et rammeverk og program for hvordan en flerårig betydelig støtte kan settes opp og bidra til gjenoppbygging av Ukraina. Det skal også fremmes forslag om bistand og humanitær hjelp

særlig innenfor mat- og energiområdet som følge av krigen i Svartehavsregionen. Det søkes bred enighet på Stortinget og et så stort flertall som mulig for disse forslagene.