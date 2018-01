Nord-Korea vil sende «Skjønnhetshæren» til OL

Utøverne i Pyeongchang får nemlig selskap av den såkalte «Skjønnhetshæren», en heiagjeng på 230 personer.

Alle kvinner, alle i slutten av tenårene eller i begynnelsen av 20-årene.

Kvinnene skal være håndplukket fra landets fremste universiteter, og må gjennom strenge bakgrunnssjekker for å få bekreftet at de ikke er i slekt med avhoppere eller Japan-sympatisører, skriver nyhetsbyrået AFP.

Aller helst skal de være døtrene til vel ansette familier i hovedstaden Pyongyang, som gjør det ekstremt usannsynlig at de vil hoppe av.

– De må være over 163 centimeter høye, og komme fra gode familier. De som spiller et instrument kommer fra korps, og de andre er stort sett studenter ved det prestisjefylte Kim Il-sung-universitetet, sier avhopperen An Chan-il til AFP.

«Skjønnhetshæren» på et idrettsstevne i Daegu i Sør-Korea i 2003. Foto: Lee Jin-man / AP

Skal imponere

Nord-Koreas heiagjeng i Incheon i Sør-Korea i 2005. Flere av dem skal i ettertid ha blitt sendt i arbeidsleirer for å ha brutt et taushetsløfte. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Nordkoreanske tilskuere med tamburiner på en fotballkamp i Sør-Korea i 2003. Foto: Str / AFP

I tillegg til å heie på utøverne skal de 230 kvinnene drive ren propaganda ved å vise at innbyggere i Nord-Korea verken er fattige eller underernærte.

Alt de gjør er nøye koreografert, og målet er å overgå resten av publikum med heiarop, synging og dansing.

– I tillegg til å være unge, høye og vakre trener de ekstremt hardt slik at de ikke gjør et eneste feiltrinn. De er der for å imponere folk, spesielt sørkoreanere, sier den japanske journalisten Jiro Ishimaru.

Kona til Kim Jong-un, Ri Sol-ju, var medlem av gruppa da hun reiste til Asiamesterskapet i friidrett som 16-åring i 2005.

Det året skal 21 av dem ha blitt sendt til arbeidsleirer som straff for å ha fortalt om hva de hadde sett i Sør-Korea.

Gruppa vil bli nøye overvåket, både av sitt eget land og vertslandet.

– De vil ikke få lov til å gjøre ting vi tar for gitt, som å gå seg en tur. De vil være sammen hele dagen. Det vil definitivt ikke bli noe «mingling», sier Ishimaru.

Nord-Koreas heiagjeng i Incheon i 2005. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Vil sende band og orkester

Det er foreløpig usikkert hvordan den nordkoreanske delegasjonen skal ta seg over grensen, hvor de skal bo og hvem som skal betale.

Ifølge The Guardian har det vært foreslått å leie et cruiseskip som ligger til kai i Sokcho, en time unna Pyeongchang.

Jentebandet Moranbong omtales som moteikoner, og har flere ganger blitt brukt i propagandafremstøt. Foto: Kns / AFP

Det har også vært snakk om å la delegasjonen marsjere gjennom den demilitariserte sonen, noe som vil være et høyst symbolsk øyeblikk.

Den nordkoreanske delegasjonen kan bestå av opptil 550 personer med utøvere, heiagjenger, musikere, offentlig ansatte og journalister. Ifølge Telegraph vil de også sende et orkester og det kjente jentebandet Moranbong.

Sør-Korea må på sin side passe på at de ikke bryter noen sanksjoner, spesielt dersom Nord-Korea insisterer på å sende personer som er svartelistet av FNs sikkerhetsråd som følge av landets atom- og missilprogram.

Nord- og Sør-Korea skal møte IOC i Lausanne i Sveits lørdag for å bli enige.

Nord- og Sør-Korea i vinter-OL Ekspandér faktaboks Nord-Korea og Sør-Korea har blitt enige om å marsjere under felles flagg på åpningsseremonien i Pyeongchang.

De vil også sende et felles, kvinnelig ishockeylag.

Nord-Korea vil sende en delegasjon på 550 personer. Blant disse er en heiagjeng på 230 kvinner, minst 80 musikere, 30 taekwondo-utøvere, offentlig ansatte og journalister.

IOC må godkjenne Nord-Koreas utøvere ettersom de ikke er kvalifisert eller påmeldt i tide.

Nord-Korea har også sagt at de vil sende en delegasjon på 150 personer til Paralympics i mars.

De to landene sendte felles lag til VM i bordtennis i Japan i 1991 og til U21-VM i fotball i Portugal samme år.

På begynnelsen av 2000-tallet marsjerte utøverne under felles flagg ved flere anledninger, blant annet på åpningsseremoniene i Sydney-OL og Asiamesterskapet i Indonesia.