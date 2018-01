Historisk møte mellom Nord-Korea og Sør-Korea

Klokken 02.15 meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at samtalene mellom de to nabolandene hadde begynt.

Et enormt presseoppbud følger samtalene, som blir sett på som et skritt i retning av et bedre forhold mellom de to landene, etter et 2017 med rakettester, atomprøvesprengninger og isfront på Korea-halvøya.

Da de fem delegatene fra de to landene ankom «Fredshuset», hvor møtet blir holdt, skal delegatene fra nord og sør ha ønsket hverandre «godt nyttår».

– Det er en stund siden sist, skal den sørkoreanske forhandleren Cho Myoung-gyon ha sagt, da han håndhilste på sin nordkoreanske motpart.

Sørkoreaneren spurte så om det kalde været hadde gitt nordkoreanerne en ubehagelig reise.

NORDKOREANSK DELEGASJON: Den nordkoreanske delegasjonen ledet av Ri Son Gwon på vei inn i fredshuset i demilitarisert sone. Foto: AP

Kaldt forhold

– Hele elver og fjell er frosset, svarte den nordkoreanske forhandlingslederen, Ri Son Gwon.

– Men det vil ikke være en overdrivelse å si at i forhold til været og naturen, er det interkoreanske forholdet enda mer frosset, fortsatte nordkoreaneren.

Deretter fortsatte Ri den poetiske lignelsen med å si at: «Interkoreanske relasjoner og dialog er som en sterk strøm av vann under et tykt lag med is. Denne styrken har ført til dette verdifulle møtet».

OL-samtaler

Før samtalene startet, var lederen for den sørkoreanske delegasjonen tydelig på at OL i Pyeongchang ville bli tatt opp.

– I dag skal vi diskutere Nord-Koreas deltakelse i Pyeongchang-OL og Paralympics, og hvordan vi kan forbedre interkoreanske relasjoner, sa den sørkoreanske gjenforeningsministeren Cho Myoung-gyon til pressen før landets delegasjon kjørte inn i den demilitariserte sonen, hvor møtet finner sted.

DELEGASJON: Den sørkoreanske delegasjonen ledet av gjenforeningsminister Cho Myoung-gyon forlot Seoul i natt norsk tid, for å delta i samtaler med nabolandet Foto: Yonhap / Reuters

Diplomatiske fremskritt

I sin nyttårstale for en drøy uke siden, la Nord-Koreas leder Kim Jong-un an en mer forsonende tone enn vanlig overfor naboen i sør. Han gav uttrykk for et ønske om fredfylte olympiske leker i Sør-Korea, og at Nord-Korea skal kunne sende en delegasjon til lekene.

Dagen etter foreslo Sør-Korea å starte diplomatiske samtaler «på høyt nivå» med Nord-Korea. Målet med samtalene skulle være å diskutere forholdet mellom landene og om Nord-Korea skal kunne være representert i vinterlekene i Pyeonchang i februar.

Kim takket ja. Det skjedde etter at det var åpnet en «hotline» mellom nord og sør. Det var Nord-Korea som tok initiativ til å åpne denne kanalen for dialog med naboene i sør. Direktelinjen på telefon mellom de to landene ble nedlagt i februar 2016.

PÅ VEI: Den sørkoreanske delegasjonen på vei inn i demilitarisert sone. Foto: Kim Hong-ji / Reuters

Forrige gang de to landene møttes på høyt nivå var i desember 2015. Tirsdagens møte i grensebyen Panmunjom blir dermed sett på som et tegn i retning forsoning.