Nord-Korea hevder de har kontroll over koronaviruset

Ifølge nordkoreanske myndigheter er «feberbølgen» i landet under kontroll og antallet nye febertilfeller går kraftig nedover.

For to uker siden var antallet daglige rapporterte tilfeller over 390.000.

Torsdag var antallet 96.610. Fredag var tallet 82.160 og lørdag gikk det ytterligere ned, til 79.100, ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

71 personer skal ha dødd av febersykdommen, melder KCNA og referer det statlige krisesenteret for epidemiforebygging.

Til sammen har nærmere 4 millioner hatt febersymptomer siden slutten av april, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO). De bygger anslaget på tallene som er sendt ut fra det nordkoreanske nyhetsbyrået.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un på besøk på et apotek i Pyongyang 15. mai 2022. Reuters opplyser at de har mottatt bildet av det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA og kan ikke uavhengig verifisere det. Foto: KCNA / Reuters

«Feber» - ikke «korona»

12. mai kom meldingen om at det første tilfellet av koronasmitte var påvist i Nord-Korea, over to år etter at pandemien brøt ut.

Prøver tatt av febersyke personer «stemmer overens» med omikronvarianten av koronaviruset, het det i meldingene fra KCNA.

Det var trolig undervarianten BBA. 2 som hadde startet å spre seg, rapporterte Verdens helseorganisasjon.

Myndighetene i Nord-Korea kaller konsekvent sykdomstilfellene for «febertilfeller» og ikke «koronatilfeller».

Kim Jong-un beordret raskt nedstenging av hele landet. De strenge tiltakene skal være årsaken til den kraftige nedgangen de siste dagene, skriver KCNA i en melding.

Ifølge helsemyndighetene er 95 prosent av dem som har blitt rammet av febersykdommen blitt friske igjen.

Hvor mange som testes for koronasmitte opplyses fra nordkoreansk hold. Det er kun personer med feber eller febersymptomer som telles.

Analytikere i Verdens helseorganisasjon frykter den reelle årsaken til dette er at det lukkede landet ikke har koronatester.

De to siste årene har Nord-Korea holdt grensene mot nabolandene stengt og varer som har sluppet inn og ut har vært omtrent null.

27. mai var det folketomt utenfor jernbanestasjonen i Pyongyang. Foto: KIM WON JIN / AFP

Vil lage vaksiner selv

Verdens helseorganisasjon har tilbudt sin hjelp flere ganger siden 12. mai. De frykter landet mangler både tester, vaksiner, medisiner og mat.

Men nordkoreanske myndigheter har takket nei til all hjelp.To ganger er vaksineleveranser fra det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX avslått.

I stedet opplyser myndighetene gjennom KCNA at de satser på å øke selvproduksjonen av medisiner og medisinsk utstyr.

Statsminister Kim Tok Hun besøkte nylig to farmasifabrikker og erklærte at industrien skal ta et steg opp og produsere etter «internasjonale standarder».

– Tilstrekkelig produksjon og tilgang på medisiner er en nødvendighet når det gjelder å beskytte folks liv og helse i den pågående kampanjen mot epidemien, sa Kim Tok Hun ifølge KCNA.

En kvinne på vei inn til et apotek i hovedstaden Pyongyang 27. mai. Foto: KIM WON JIN / AFP

Inne på apoteket deler ut en lege fra den koreanske hæren medisiner til kvinnen. Foto: KIM WON JIN / AFP

Åpner overraskende opp hovedstaden

Forrige lørdag, 28. mai, holdt Kim Jong-un et møte med kommunistpartiets politbyrå.

Sammen konkluderte de med at situasjonen er «klart under kontroll» og «i sterk forbedring». De bestemte derfor at de strenge restriksjonene som ble innført i midten av mai kan lettes på.

I første omgang gjelder dette kun hovedstaden Pyongyang, som har vært fullstendig folketom og stille de siste ukene. I andre provinser fortsetter nedstengningen.

Nord Koreas leder Kim Jong-un under et møte med kommunistpartiets politbyrå 28. mai. Foto: KCNA / Reuters

For samtidig med opplysningene om at det slippes opp i Pyongyang, kom det statlige krisesenteret for epidemiforebygging med ordre om videre smitteverntiltak.

De peker blant annet på viktigheten av bruk av munnbind, selv om dette kan oppleves som en plage i den kommende sommervarmen.

Ifølge det sørkoreanske nettstedet Daily NK, som har kontakter inne i Nord-Korea, spår det statlige kriseorganet «en mulig krisetopp» i juni eller juli.

«Derfor må arbeidet fortsette i alle sektorer», heter det.

Det innføres differensierte karantener. Karantenetiden blir forskjellig, det samme blir kravene til hvor karantenen skal gjennomføres - avhengig om du er febersyk for første eller andre gang.

Helsepersonell fra større sykehus bes om å hjelpe mindre klinikker og karantenestasjoner, i håp om å bremse smitteutbruddene gjennom sommeren. De blir også bedt om å reagere raskt overfor andre sesongbaserte sykdommer.

Målet er at det skal være «mer normale tiltakstilstander» i september.

En postbil desinfiseres i hovedstaden Pyongyang for å hindre spredning av febertilfeller. Reuters opplyser at de har mottatt bildet av det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA og kan ikke uavhengig verifisere det. Foto: KCNA / Reuters

WHO skeptisk

Verdens helseorganisasjon er skeptisk til meldingene fra Nord-Korea om at antallet smittetilfeller går kraftig nedover.

Michael Ryan, beredskapsdirektør i Verdens helseorganisasjon. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Vi antar at situasjonen er blitt verre og ikke bedre, sa WHOs beredskapsdirektør Michael Ryan på onsdag.

WHO får ikke tilgang til annen informasjon enn det som rapporteres gjennom de statlige nordkoreanske mediene.

– Vi har utfordringer med å få tilgang til uavhengige data og den faktiske situasjonen på bakken, sa Ryan og la ikke skjul på at det er frustrerende.

WHO samarbeider med Sør-Korea og Kina, i et forsøk på å skaffe seg oversikt over den faktiske situasjonen.

Da de første koronatilfellene ble bekreftet i Nord-Korea, uttrykte beredskapsdirektøren bekymring over at landet kunne bli en yngleplass for nye «koronavarianter».

Ryan begrunnet det med mangelen på vaksiner og den dårlige tilstanden til det nordkoreanske helsevesenet. I tillegg regner WHO med at deler av befolkningen er helsemessig svekket p.g.a. perioder med matmangel.

Det er store forskjeller innad i Nord-Korea på hvem som har tilgang til mat og andre livsnødvendige varer.

Spesielt utenfor hovedstadsområdet regner WHOs eksperter med at livsvilkårene for mange er svært dårlige, og at det har blitt enda verre under pandemien. For da grensene ble stengt, stanset også tilførselen av varer og medisiner fra land som Russland og Kina.

Beredskapsdirektøren er fortsatt bekymret over situasjonen.

– Dette er ikke bra for folket i Nord-Korea. Det er ikke bra for regionen. Det er ikke bra for verden, sa Michael Ryan.

Disse kvinnene delte ut kål og andre grønnsaker til innbyggere i Pyongyang som var i karantene 16. mai. Foto: Jon Chol Jin / AP

Avhoppere støtter WHO

Også nordkoreanske avhoppere er skeptiske til meldingene fra Pyongyang.

– Dette er måten den nordkoreanske propagandamaskinen fungerer på, sier den tidligere nordkoreanske diplomaten Thae Yong-ho til avisen The Washington Post.

– Alt manipuleres slik at regimet og Kim Jong-un fremstår best mulig: «Vi har en krise, men den skal løses og overvinnes ved hjelp av vår kjære leder som er menneskekjærlig, klok og dyktig», som en gud, sier Thae Yong-ho, som nå sitter i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen.

Ryu Hyn-woo var ambassadør i Kuwait inntil han hoppet av. Han hevder helsevesenet i Nord-Korea er i verre forfatning enn de fleste kan forestille seg.

Sykehusene mangler helt nødvendige ting, hygieneforholdene er utilfredsstillende og strømforsyningen er ustabil. Det gjelder også de beste sykehusene i hovedstaden, forteller Ryu til The Washington Post.

Sjefredaktør Lee Sang i nettstedet Daily NK sier mange nordkoreanere er svært slitne etter to år med strenge tiltak.

Han forteller at personer med symptomer på feber har blitt nektet å forlate hjemmene sine over lengre tid, selv for å handle mat.

– I områder med strenge tiltak har folk sultet i hjel fordi de ikke har fått sådd tidsnok eller kjøpt inn nødvendige ting slik at de får produsert mat, sier Lee Sang til den amerikanske avisen.

I den siste ordren fra det nordkoreanske krisesenteret understrekes det at produksjonen av ris og annen mat må prioriteres. Det samme med produksjonen i annen vesentlig industri.

En av militærparadene i Pyongyang som skulle feire den nordkoreanske hærens 90 år. Bildet er tatt 26. april. Foto: KCNA / Reuters

Militærparade trolig smittespreder

Årsaken til feberutbruddene antas å være de mange militærparadene som ble holdt i slutten av april og begynnelsen av mai. Da skulle det markeres at den nordkoreanske hæren var 90 år.

Siden våren 2020 hadde det vært forbudt å reise mellom de ulike provinsene i landet, i tillegg til ut og inn av landet. Dette ble løsnet på i løpet av årets tre første måneder.

Soldater og offiserer strømmet til Pyongyang fra hele landet for å øve og paradere. Det samme gjorde titusenvis av sivile, som skulle bevitne feiringen av hæren.

Soldatene marsjerte skulder mot skulder, mens på tribunene stod folk tett i tett på – de aller fleste uten munnbind eller annen beskyttelse.