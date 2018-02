Nord-Korea heldt militærparade dagen før OL

I 40 år har landet halde ein militærparade i april, ifølgje BBC. Denne gongen skal regimet ha valt å endre datoen til 8. februar, dagen før OL startar i Pyeongchang.

Militærparaden markerer 70-årsdagen for den koreanske folkehæren. Dei siste dagane skal fleire tusen soldatar ha øvd på paraden nær flyplassen i Pyongyang.

– Det ser ut som Nord-Korea starta paraden klokka 10.30 lokal tid, seier ei anonym regjeringskjelde til det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap.

Paraden vart ikkje sendt direkte på TV, slik regimet gjorde under den førre store militærparaden i april 2017. Heller ingen internasjonale medium var inviterte.

MARKERING: Nord-Korea arrangerte ein stor militærparade på «Soldagen» 15. april i fjor. Dagen er ein av landets viktigaste offentlege høgtidsdagar, og markerer bursdagen til grunnleggjaren Kim Il Sung. Foto: Wong Maye-e / AP

Vil ikkje møte USA

Same dag som militærparaden, seier Nord-Korea at dei ikkje har nokon planar om å møte USA i Sør-Korea under OL.

Onsdag sa USAs visepresident Mike Pence at amerikanarane snart vil offentleggjere dei hardaste sanksjonane mot Nord-Korea nokosinne.

– USA vil ikkje la Nord-Koreas propaganda kapre OL, sa Pence under eit besøk i Japan.

Før han reiste vidare til Sør-Korea, sa han at han ikkje utelukkar samtaler med representantar for Nord-Korea, men at han sjølv ikkje har bede om det.

Det kjølige forholdet mellom USA og Nord-Korea har også skapt eit dilemma for vertslandet Sør-Korea, som synest det er vanskeleg å planlegge kvar dei ulike VIP-gjestane skal sitte under opningsseremonien.

PENCE: USAs visepresident Mike Pence leiar den amerikanske delegasjonen som deltek på opningsseremonien av dei olympiske vinterleikane i Pyeongchang. Han reiste til Sør-Korea saman med kona Karen. Foto: Pool / Reuters

Maktdemonstrasjon

Leiaren i Nord-Korea, Kim Jong-un elskar sport, og sender ein delegasjon til Sør-Korea under vinterleikane. Foto: Ed Jones / AFP

Nord-Korea og leiaren Kim Jong-un får kritikk for at dei vel å halde ein militærparade så tett opp mot OL.

Analytikarar meiner at strategien til Nord-Korea tyder på at landet forsøker å bli rekna som ei atommakt. Samtidig håpar dei å kunne svekkje sanksjonane mot landet, og skape splid mellom Sør-Korea og USA ved å vise fram ei mjukare side under OL.

Under militærparaden i april i fjor, nytta Nord-Korea høve til å vise fram nye våpentypar. Regimet viste også fram ein video som simulerte eit atombombeangrep mot USA.