– Sørkoreanske og amerikanske luftforsvarsstyrker gjennomfører øvelsen «Vigilant Ace» fra i dag og til 8. desember for å bedre landenes felles slagkraft i forbindelse med en krig, sier Moon Sang-Gyun, talsmann for Sør-Koreas forsvarsdepartement, ifølge nyhetsbyrået AP.

Hele 12.000 amerikanske militære og til sammen 230 militære fly deltar i den største øvelsen som de to landene noen gang har gjennomført på Korea-halvøya.

DEMONSTRASJON: Noen av USAs mest moderne og slagkraftige jagerfly deltar i øvelsen, her F22 med stealth-teknologi som gjør det vanskelig å oppdage flyet på radar.

Blant flyene som er med er F-22 Raptor, et jagerfly som er regnet som et av de mest avanserte flyene i USAs arsenal.

F-22 har såkalte stealth-egenskaper og kan angripe bakkemål uten å bli oppdaget på radar.

Årlig øvelse

Amerikanske militære talsmenn understreker at dette er en årlig øvelse, og at den ikke er en reaksjon på Nord-Koreas atomprogram.

Det har vært snakket om å avlyse øvelsen for å unngå å provosere regimet i nord, men nå er den altså likevel i gang.

«Forbereder invasjon»

Sett fra Nord-Korea er militærøvelsene som USA og Sør-Korea holder en svært stor trussel.

Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un frykter at den militære treningen er en forberedelse til en invasjon av Nord-Korea.

Han mener at militærøvelsene gjør det nødvendig for landet å fortsette sitt atomprogram.

Så raketten fra lufta

Sist onsdag gjennomførte Nord-Korea en vellykket test av en ny og langtrekkende rakett som har fått navnet Hwasong-15.

Den skal, ifølge nordkoreanerne, være i stand til å nå mål på hele det amerikanske fastlandet.

Mannskapet på et lastefly fra selskapet Cathay Pacific Airways forteller til South China Morning Post at de trolig så den siste raketten da den kom inn i atmosfæren igjen.

Flyet var over Japan, og raketten styrtet i Japan-havet.

«Tigger om atomkrig».

Nordkoreanske myndigheter reagerer kraftig på militærøvelsen og kaller USA og Sør-Korea for «krigshissere».

– Det er en full provokasjon mot Nord-Korea som kan føre til atomkrig når som helst, skrev den offisielle nordkoreanske avisen Rodong på lederplass i går.

FORTSETTER ATOMPROGRAMMET: Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un inspiserer det som skal være en kjernefysisk ladning som er liten nok til å bli fraktet med en langtrekkende rakett. Foto: YONHAP / Reuters

Lederen kommer dagen etter at det nordkoreanske utenriksdepartementet sa at president Donald Trump og hans administrasjon «tigger om atomkrig».

– Ikke skremt

Myndighetene i Sør-Korea er bekymret for at opptrappingen av konflikten med naboen i nord skal få negative følger for vinter-OL i Pyeongchang i februar.

IKKE SKREMT: – Vi er vant med militærøvelser der USA deltar, og jeg tror ikke at Nord-Korea kommer til å angripe oss, sier Kim Doo til NRK. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

En av innbyggerne i området sier til NRK at han ikke er like bekymret som myndighetene.

– Vi er vant til at Sør-Korea har militærøvelser med amerikanske styrker. Vi er ikke redd for Nord-Korea, og tror ikke at landet vil angripe oss, sier Kim Doo.

Mange sørkoreanere vil nok svare som han, men også myndighetene i Sør-Korea har sagt at det ville vært lurt å vente med den store øvelsen som startet i dag.

Vil ha ut familiemedlemmer

– Det er nå på tide at familiene til amerikanske militære i Sør-Korea forlater landet, fordi konflikten med Nord-Korea kommer nærmere.

Det sier den republikanske senatoren Lindsey Graham, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det amerikanske forsvaret har ikke kommet med noen formell ordre om å evakuere familiemedlemmene til militære fra Sør-Korea.