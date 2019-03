New Zealand samlet for ofrene i Christchurch

Nasjonen sto stille mens sendingene pågikk, direkte fra Hagley Park, ovenfor den ene av de to moskeene som ble angrepet under fredagsbønnen for en uke siden, Al Noor-moskeen.

Verken den eller Linwood-moskeen rakk å bli ferdig reparert etter angrepene til fredagsbønnen en uke etter massedrapene, men medlemmer av begge menighetene og andre muslimske menigheter var samlet til bønn i parken i stedet.

New Zealand sto stille mens minnestunden pågikk. Foto: JORGE SILVA / REUTERS

I tillegg deltok muslimer fra andre menigheter og det meldes at folk har fløyet inn til Christchurch fra hele landet for å delta i minnehøytidelighetene i Hagley Park.

– New Zealand lider med dere, vi er ett, sa statsminister Jacinda Ardern, som var til stede ved seremonien som begynte klokka 13.30 lokal tid.

Statsminister Jacinda Ardern deltok på minnestuden i Hagley Park i Christchurch fredag. Foto: EDGAR SU / REUTERS

Lokalavisa The Press i Christchurch og Canterbury hadde fredag ryddet forsiden og hadde kun et ord skrevet der, på arabisk: «Salam – fred».

Under sto navnene på de 50 ofrene for gjerningsmannen som gikk til angrep under forrige ukes fredagsbønn.

Etter bønneropene og to minutters stillhet, som ble kringkastet nasjonalt, var det tradisjonell seremoni og preken på arabisk og engelsk.