New York Times: Facebook ga selskaper data om brukere og deres venner

Det er den amerikanske avisen The New York Times som mandag skriver om avtalene som Facebook i løpet av det siste tiåret har inngått for å bli «det dominerende sosiale nettverket i verden».

Selskapet sier at dette inkluderer avtaler om datadeling med minst 60 andre selskaper, inkludert Apple, Microsoft, Amazon, Blackberry og Samsung. Dette begynte før Facebooks egne apper var tilgjengelige på smarttelefoner.

Avtalene skal ha gjort det mulig for Facebook å nå ut til langt flere mennesker. De innebær blant annet at selskapene som inngikk avtalene med Facebook kunne tilby brukerne populære tjenester som for eksempel chat, forskjellige versjoner av «like»-knappen og adressebok.

Har tilgang til personopplysninger

Den amerikanske avisen skriver at disse avtalene fører til spørsmål og bekymringer rundt Facebooks personvernbeskyttelse. De er også et mulig brudd på avtalen som selskapet inngikk med USAs Federal Trade Commission (FTC) i 2011. Den sier at Facebook må be om tillatelse fra hver enkelt bruker dersom de ønsket å benytte seg av personinformasjon.

Ifølge undersøkelser som The New York Times har gjort, kan enkelte av de selskapene som Facebook har inngått avtaler med, fremdeles hente inn personlig informasjon fra Facebook-brukere, og til og med deres Facebook-venner, selv om de har slått dette av i innstillingene.

Dette innebærer blant annet forholdsstatus, politisk ståsted og kommende arrangementer de skal delta på.

Facebook forsvarer avtalene

Facebook selv forsvarer disse avtalene og hevder de er i tråd med avtalen de har inngått med FTC og løfter de har gitt til sine brukere.

Facebook anerkjente overfor avisen at enkelte selskaper har lagret brukerdata – inkludert data til brukernes venner – på deres egne servere. Men selskapet sier at uavhengig av hvor dataene er lagret, så er de beskyttet av strenge avtaler selskapene imellom.

Facebook sier at de ikke kjenner til noe tilfeller der personopplysningen har blitt misbrukt.

De fleste av avtalene som Facebook har inngått er fremdeles aktive, selv om selskapet har begynt å fase disse ut etter at det i midten av mars ble det kjent at det britisk-baserte dataanalyseselskapet Cambridge Analytica hadde samlet inn personopplysninger om millioner av Facebook-brukere.

Mark Zuckerberg har vært i flere høringer etter at Cambridge Analytica-skandalen ble kjent. Facebook sier nye innstramminger på vei, men har ikke opplyst om avtalene de har med en rekke selskaper som får tilgang til personopplysninger.

Opplyste ikke om avtalene

Facebook har opplyst at opp mot 87 millioner brukere var berørt, opptil 2,7 millioner fra EU-land

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har forklart at selskapet innførte strengere regler for bruk av personopplysninger allerede i 2014, og at de hullene som Cambridge Analytica utnyttet for å samle inn data om brukere, ble tettet igjen året etter. Da innførte Facebook forbud mot at utviklere kunne samle inn informasjon om brukernes venner.

Men selskapet unngikk å opplyse om at de hadde fritatt selskaper som produserer mobiltelefoner, nettbrett og annen maskinvare fra dette forbudet, skriver The New York Times.

Facebook selv hevder at avtalene med selskapene som lager maskinvare er forlengelser av Facebook og tjenester som deres rundt to milliarder brukere kan benytte seg av.

– Disse avtalene fungerer veldig annerledes fra måten applikasjonsutviklere bruker plattformen vår, sier Ime Archibong, en av Facebooks sjefer for partnerskap med andre produkter.

– Avtalepartnerne våre kan bruke Facebook-data kun til å tilby versjoner av «Facebook-opplevelsen» til brukerne.