Netanyahu-rådgiver innrømmer diskriminering av palestinere

Han er en av de mest erfarne talsmennene til israelske myndigheter. Mark Regev er spesialrådgiveren til statsminister Benjamin Netanyahu.

De siste månedene har han forsvart Israels krigføring i Gaza på kanaler som CNN, BBC og Sky News.

– Vi har satt oss et mål vi aldri har satt før, nemlig at Hamas' kontroll over Gaza skal avsluttes, sier Netanyahu-rådgiveren.

– Ingen mennesker i verden kan leve med frykten for at terrorister kan krysse grensen og massakrere barna deres, sier Regev i et lengre intervju med NRK.

Krigen, som har rast siden terrorangrepet på Israel 7. oktober, har fordrevet 1,7 millioner mennesker på Gaza-stripen, ifølge FN.

Palestinere frykter at Israel har planer om å fordrive dem for alltid. Regev avviser bekymringen.

Til NRK sier spesialrådgiver Mark Regev at Israel har gjort alt de kan for å beskytte sivile liv i kampen mot Hamas. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Ville «overføre» palestinere til Egypt

– Dette er Hamas-propaganda. Folk skal selvsagt få returnere hjem etter at krigen er over. Det kan vi garantere, sier Netanyahu-talsmannen.

Hvorfor har etterretningsdepartementet deres laget et forslag om hvordan 2,2 millioner palestinere fra Gazas kan overføres til Sinaihalvøya i Egypt?

– Vi har et stort byråkrati, og jobben til byråkratene er å legge frem ideer.

Hvorfor diskuterer dere i det hele tatt slike ideer?

– Dette var kun et forslag. Det er ikke en del av myndighetenes strategi.

Hvis dét stemmer, hvorfor har din sjef, statsminister Benjamin Netanyahu, forsøkt å få EU-land til overtale Egypt til å akseptere palestinske flyktninger fra Gaza, ifølge Financial Times?

– Vi oppfordrer alle land til å ta imot palestinske flyktninger fordi vi mener det er det eneste humane å gjøre. Vi vil at sivile skal ut av krigssonen, og få humanitær hjelp.

Israel har tilbudt å slette deler av Egypts utenlandsgjeld i bytte mot å ta imot palestinere fra Gaza, ifølge det israelske nettstedet Ynet. Stemmer det?

– Alt jeg kan si er at vi har snakket med flere land om ta imot palestinske flyktninger for å få dem ut av krigssonen

Regev presiserer gang på gang at Israel er i krig med Hamas på Gazastripen. Men på den okkuperte Vestbredden er det ikke Hamas som styrer.

Regev er spesialrådgiver for statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Vi spør hvorfor israelske styrker har drept minst 200 palestinere, arrestert hundrevis, og utvidet okkupasjonen og undertrykkelsen av palestinere på Vestbredden.

– Det fins Hamas-terrorister over hele Vestbredden. De vil gjennomføre nye angrep på Israel og slakte israelere. Vi er nødt til å slå tilbake mot dem. Dette er selvforsvar.

Innrømmer diskriminering

Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International mener Israel praktiserer apartheid på den okkuperte Vestbredden. De har dokumentert utstrakt undertrykkelse av palestinere.

Tamir Pardo, tidligere toppsjef i Israels mektige etterretningstjeneste Mossad, sa også nylig at Israel praktiserer apartheid.

Eks-spionsjefen begrunner dette med at israelere og palestinere på Vestbredden ikke er likestilt overfor loven.

– Det faktuelle i det han sier stemmer, innrømmer Regev.

– Vi har én lov som gjelder for våre borgere, mens palestinere er underlagt militærlov.

Netanyahu-rådgiveren innrømmer med andre ord forskjellsbehandlingen og diskrimineringen av palestinere. Han sier at Israel ikke har annet valg.

– Hvis vi lager ett felles lovverk vil det bli kalt annektering. Det er det internasjonale samfunnet og israelere flest imot. Derfor har vi ikke annet alternativ enn å ha to sett med lover.

Tidligere Mossad-sjef Tamir Pardo har sagt at Israel praktiserer apartheid. Det gir Regev ham rett i. Foto: Ariel Schalit / AP

Bestrider dødstall

De siste to månedene har minst 15.000 palestinere blitt drept i krigen med Israel, ifølge helsedepartementet i Gaza. Israel avviser dødstallet.

– Dette er Hamas-propaganda som dere journalister sluker rått, sier Regev.

– Hvordan kan dere vite at Hamas-krigere ikke er blant de drepte, spør rådgiveren til statsministeren.

Hvor mange Hamas-krigere har Israel drept på Gazastripen?

– Tusenvis.

Hvor er beviset på det?

– Det er det våre estimater viser.

FN, Verdens helseorganisasjon og menneskerettighetsorganisasjoner mener derimot at Hamas-tallene er troverdige, og har vært det i tidligere i kriger.

Regev sier at Israel strekker seg langt for å beskytte sivile liv i kampen mot Hamas.

– Før vi begynte bombingen gjorde vi alt vi kunne for å oppfordre sivile til å evakuere ut av konfliktsonen. Vi slapp løpesedler fra luften. De fleste tok oppfordringen og dro sørover på Gazastripen, sier Regev.

Men det finnes ingen trygge steder på Gazastripen. Når folk drar sørover, slik dere ber dem om å gjøre, så bomber Israel også der. Hvor skal folk gå?

– Vi har nå, sammen med USA og FN, laget dedikerte soner i Sør-Gaza som skal være trygge.

Når annonserte dere disse trygge sonene?

– For én uke siden, da vi la planer om å gå inn i Sør-Gaza.

Så dere bomber i seks uker og så oppretter dere trygge soner?

– I en vanskelig krigssituasjon er vi opptatt av minimere risikoen. Ved å be folk dra sørover minimerer vi risikoen for livet deres. Folk er mye tryggere i Sør-Gaza.

Kontrollerer pressen

Mens krigen har rast har ingen uavhengige journalister sluppet inn på Gazastripen, hverken av Egypt eller Israel.

Det gjør det svært krevende for internasjonale medier å dekke krigen, og dokumentere krigens konsekvenser.

Vi spør Netanyahu-rådgiveren hvorfor Israel ikke lar pressen slippe inn på Gazastripen.

– Fordi det er en krigssone. Det er for farlig, sier Regev.

Men hvordan skal verden få vite at det Israel sier om krigen faktisk stemmer?

– Dere kan bli med på presseturene som forsvaret vårt arrangerer.

Da er det forsvaret deres som bestemmer hvor vi kan bevege oss, hvem vi kan snakke med, og hva vi kan filme. Deres soldater kontrollerer til og med bildematerialet vårt.

– CNN og BBC og mange andre har vært med på disse turene. Dette er profesjonelle turer. Israel er kjent for å ha en fri presse. Men det vil være uansvarlig av oss å slippe sivile inn i en krigssone.