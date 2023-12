Krigen mellom Israel og Hamas har starta opp att, etter sju dagar med våpenkvile.

Den humanitære pausen skulle i utgangspunktet ha gått ut fredag morgon kl. 6. Nokre timar før kom det meldingar frå egyptiske tenestemenn om at ho skulle bli forlengd, men dette blei aldri bekrefta av partane.

Rundt kl. 5 skal flyalarmen ha gått i Israel, og det israelske luftvernet melder at dei skal ha skote ned ein rakett som kom frå Gaza.

På bakgrunn av skuldingane om at våpenkvila er broten, melder det israelske forsvaret (IDF) fredag morgon at krigen har starta opp att, og at dei har gått til angrep mot militære mål i Gaza.

Hamas avviser at dei braut våpenkvila. Det seier dei til lokale journalistar på Gazastripa som NRK har vore i kontakt med.

Like etter meldte nyheitsbyrået Reuters at ein kunne høyre skyting og eksplosjonar nord på Gazastripa. Også palestinske nyheitsbyrå stadfester at Israel skal ha starta opp att angrepa i nord, men også i Rafah, heilt sør.

Talet på drepne etter dei israelske angrepa i morgontimane er stigande.

Al Jazeera melder om totalt 29 drepne i til saman seks ulike angrep fredag morgon. Nyheitsbyrået Reuters melder om 32 drepne, og viser til Hamas-kontrollerte helsemyndigheiter.

Palestinarar ber vekk ein av dei drepne etter luftangrepet mot Rafah. Foto: AFP / AFP Palestinarar ser på øydeleggingane i Rafah sør på Gazastripa 1. desember 2023. Foto: AFP / AFP Palestinarar ser på dei første øydeleggingane etter at kampane mellom Hamas og Israel starta opp att. Foto: AFP / AFP

Meklinga held fram

Egypt, USA og Qatar har bistått i meklinga mellom Hamas og Israel. Forhandlingane skal halde fram, sjølv om kampane har starta opp att fredag, ifølge kjelder til AFP.

Qatar og Egypt har vore i kontakt med begge sider etter at våpenkvila blei broten, melder Reuters.

USAs utanriksminister Antony Blinken, som for tida er i Midtausten, sa i går at Israel heile tida har hatt planar om å ta opp att dei militære operasjonane på eit tidspunkt.

USAs utanriksminister Antony Blinken er i Israel for å samtale med israelske og palestinske leiarar. Foto: Saul Loeb/Pool / AP

Blinken oppmoda Israel til å få på plass «humanitære sivile beskyttelsesplanar» før dei går tilbake til krig, for å unngå «ytterlegare betydeleg forflytting av sivile, i tillegg til å unngå å skade kritisk infrastruktur, som sjukehus, kraftstasjonar og vassanlegg.

Israel har tidlegare uttalt at dei vil forlenge våpenkvila med eitt døgn for kvart tiande israelske gissel Hamas frigir.

Under den sju dagar lange våpenkvila, fekk humanitær støtte kome inn på Gazastripa. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Sigbjørn Halsne er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Forsvarets høgskole. Han trur Hamas har hatt mest å tene på våpenkvila:

– Militært er det den forsvarande parten, Hamas, som har hatt mest å tene på ho. Særleg psykologisk og mentalt er det utmattande å ikkje vite kvar ein blir angripe, og Hamas har nok avgrensa moglegheiter til å flytte seg.

Ifølge Halsne er våpenkvila blitt brukt til å forhandle, men og til å kvile soldatar, få inn forsyningar, og halde ved like og reparere militært materiell.

Våpenhvilen er over

Gisselutveksling

Hittil har Hamas frigitt 105 gislar sidan krigen braut ut. På israelsk side er 240 palestinarar sett fri frå israelske fengsel.

Torsdag blei 30 palestinarar lauslatne, mot åtte israelske gislar, ifølge Times of Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttaler fredag morgon at kampane er tatt opp att på bakgrunn av palestinske angrep mot Israel, i tillegg til at Hamas ikkje skal ha oppfylt krava i gisselutvekslinga i går.

Over 15.000 palestinarar har blitt drepne i krigen så langt, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheiter på Gazastripa. Over 6000 skal vere barn.

På israelsk side er over 1200 drepne, ifølge israelske myndigheiter. Dei fleste blei drepne 7. oktober, då Hamas gjekk til angrep på Israel.

