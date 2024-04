Dette kan du lese om i saken:

Søndag morgen sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel vil vinne etter angrepet mot landet lørdag kveld og natt til søndag.

I et innlegg på X skriver Netanyahu at de avverget og slo tilbake på angrepene fra Iran.

– Vi avskar, vi sto imot. Sammen skal vi vinne, skriver Benjamin Netanyahu på X ved 06-tiden søndag morgen.

SAMTALER: Statsminister Benjamin Netanyahu holdt en telefonsamtale med USAs president Joe Biden etter at Iran angrep Israel Foto: Prime Minister of Israels konto på X

Irans president Ebrahim Raisi advarer søndag Israel og deres allierte mot det han kaller «hensynsløse» handlinger etter angrepet fra Iran.

– Hvis sionistregimet (Israel) eller dets støttespillere viser hensynsløs oppførsel, vil de få et avgjørende og mye sterkere svar, sier Raisi i en uttalelse.

Tidligere i april angrep Israel det Iranske konsulatet i Syria, nattens angrep skal være et svar på det.

I angrepet på konsulatet ble en høytstående general i Revolusjonsgarden og flere andre iranere drept.

Iran kalte lørdag kveld angrepet for «Operasjon ærlig løfte», og sier det er en straff for det de kaller «Israels forbrytelser».

Landets utenriksminister uttaler til Reuters at de advarte andre land om angrepet 72 timer i forkant. Reuters har også snakket med kilder i Tyrkia som sier at de var mellomledd mellom Iran og USA i forkant. Kildene sier at Iran beskrev angrepsplanen som et svar på konsulatangrepet og at det etter planen ikke skulle utvikle seg videre.

Ifølge CNN vil Israel svare på Irans angrep, men det er ikke kjent hvordan og omfanget av et eventuelt svar.

Det er ventet at dette er noe som vil bli diskutert på et møte den israelske regjeringen skal ha 14.30 norsk tid.

Åse Marit Befring rapporterer direkte fra Jerusalem Du trenger javascript for å se video. Åse Marit Befring rapporterer direkte fra Jerusalem

– Det er et veldig alvorlig tegn på at dette kan eskalere kraftig. Vi har advart sterkt mot dette, og vi fordømmer dette angrepet.

Det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK søndag morgen.

– Det er ikke rom for denne typen hevn i folkeretten. Vi oppfordrer partene til å besinne seg for å unngå regional storkrig, sier Barth Eide.

ALVORLIG: Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrepet i natt er et alvorlig tegn på at dette kan eskalere kraftig. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Det er en farlig verden, og den ble farligere i natt.

Han oppfordrer alle parter til å unngå at det kan bli en storkrig.

– Alternativt kan vi få en opptrappingsspiral, som er meget alvorlig. Da kan vi komme til den storkrigen vi lenge har fryktet, men som faktisk ikke har startet enda.

– Timene og dagene som kommer vil langt på vei avgjøre hvor alvorlig dette blir, sier Barth Eide.

Også Jonas Gahr Støre sier han er dypt bekymret over utviklingen i Midtøsten, og sier at Norge fordømmer Irans angrep.

– Jeg gjentar oppfordringen til alle parter om å ta ansvar, dempe konfliktnivået og utvise tilbakeholdenhet, sier Støre i en uttalelse.

Over 300 missiler og droner ble sendt fra Iran, 99 prosent av dem ble avskåret, melder det israelske forsvaret (IDF) ved 06.30-tiden søndag morgen.

IDF sier også at noen av angrepene kom fra Jemen og Irak.

Irans Revolusjonsgarde har bekreftet angrepene i statlige medier, og sier at operasjonen var vellykket. Iran sier at den militære aksjonen er et svar på Israels angrep mot Irans konsulat i Syria.

– «Operasjon ærlig løfte» ble vellykket fra i går kveld til i morges og nådde alle sine mål, sier Mohammad Bagheri, stabssjefen for de iranske væpnede styrkene, til statlig TV.

Ifølge Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian skal de ha varslet andre land i regionen 72 timer før angrepet skjedde, skriver Reuters.

Skyter ned missiler over Tempelhøyden Du trenger javascript for å se video.

Et barn skal ha blitt skadd i angrepet, utover det har det kommet få meldinger om skadde gjennom natten.

Ved 3-tiden natt til søndag nedjusterte israelske myndigheter oppfordringen til sine innbyggere om å oppholde seg i nærheten av tilfluktsrom. Dette kan tyde på at angrepet er over, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant sier i en videouttalelse at Israel slo tilbake på den første store angrepsbølgen, men at den militære konfrontasjonen ikke er over.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Joe Biden hadde natt til søndag telefonsamtale om Irans angrep mot Israel.

– Jeg fordømmer disse angrepene på det aller sterkeste, sier Biden i en uttalelse etter samtalen.

Videre sier Biden at han overfor Netanyahu understreket USAs «ubrytelige forpliktelse» til Israels sikkerhet, og at han vil samle lederne for G7-landene i håp om å få på plass en felles diplomatisk respons overfor Iran.

I MØTE: USAs president Joe Biden i et møte med sitt nasjonale sikkerhetsteam etter at Iran startet et drone- og missilangrep mot Israel natt til søndag. Foto: AFP

President Joe Biden skal ha sagt til den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu at USA ikke vil delta i offensive operasjoner mot Iran, opplyser en høytstående embetsmann i Biden-administrasjonen til NBC News.

Det samme melder også CNN og Wall Street Journal. De amerikanske mediene skriver at Biden har uttrykt til Israel og andre allierte at videre krigshandlinger ikke er ønskelig nå.

USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, oppfordrer Iran til å deeskalere situasjonen, skriver Reuters.

Austin sier USA ikke ønsker krig med Iran. Samtidig sier han at USA ikke vil nøle med å beskytte sine styrker og støtte Israels forsvar.

Nato fordømmer Irans angrep og ber om tilbakeholdenhet, skriver Nato i en uttalelse. De sier også at de følger nøye med på utviklingen.

– Det er viktig at konflikten i Midtøsten ikke kommer ut av kontroll, sier talsperson for Nato, Farah Dakhlallah.

Israel ba om at FNs sikkerhetsråd samles i et hastemøte søndag. De ønsker at Irans angrep mot Israel fordømmes og at Den iranske Revolusjonsgarden blir erklært som terrororganisasjon.

HASTEMØTE: Statsminister Benjamin Netanyahu samlet lørdag kveld sitt krigsråd i det militære hovedkvarteret i Tel Aviv. Foto: AFP

– Det iranske angrepet utgjør en alvorlig trussel mot global fred og sikkerhet. Jeg forventer at Sikkerhetsrådet benytter seg av alle tilgjengelige virkemidler for å ta grep mot Iran, skriver Israels FN ambassadør Gilad Erdan på X.

Det er ventet at møte vil finne sted søndag kveld.

Også EUs utenrikspolitiske sjef, Josep Borrell, kaller inn utenriksministerne i unionen til et videomøte tirsdag.

– Vårt mål er å bidra til deeskalering og sikkerhet i regionen, skriver Borrell i et innlegg på X.

I Irans hovedstad, Teheran, samlet tusenvis seg for å vise sin støtte etter angrepet, melder AFP.

Der skal de ha ropt «død over Israel!» og «død over USA!» kort tid etter Revolusjonsgardens kunngjøring om at angrepet var i gang.

Andre veivet iranske og palestinske flagg. Også i Irans tredje største by Isfahan og i Kerman sør i landet var det demonstrasjoner.