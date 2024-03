Leonid Volkov ble angrepet tirsdag kveld utenfor hjemmet sitt i Litauens hovedstad Vilnius.

Først skal noen ha knust vinduet i bilen han satt i og sprayet tåregass i øynene hans.

Deretter skal Volkov ha blitt slått med en hammer. Han sier selv at han ble slått 15 ganger i beinet.

BEKREFTER: Leonid Volkov ble kraftig forslått i hammerangrepet. Foto: AP

Ifølge en talskvinne skal han ha brukket en arm og blitt påført mange blåmerker.

Men 43-åringen skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Han ble tatt hånd om av ambulansepersonell og oppholdt seg noen timer på sykehus.

Det er ikke klart hvor mange som angrep han.

Volkov var i mange år stabssjefen til den avdøde opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Han fortsetter å være en helt sentral person i opposisjonen selv om han nå holder til i Litauen.

VIKTIG: Leonid Volkov var stabssjefen til avdøde Aleksej Navalnyj. Han er fortsatt en sentral person i russisk opposisjon. Foto: AFP

Navalnyj døde den 16. februar i en straffekoloni i Sibir. Han ble dømt til flere lange fengselsstraffer etter anklager som vestlige land mener var politisk motivert.

Navalnyj var i en mange år Russlands fremste opposisjonspolitiker. Han anklaget også president Putin for omfattende korrupsjon.

Peker på Russland

Leonid Volkov har selv kommet med en kort uttalelse etter angrepet.

ANKLAGER RUSSLAND: Leonid Volkov ble angrepet utenfor huset der han bor i Litauen. Foto: AFP

– Dette er en banditthilsen fra Putin fra bandittbyen St. Petersburg, sier opposisjonspolitikeren i en video.

Han legger til at noen ønsket å lage bankekjøtt av han med en kjøtthammer.

Politi og politikere i Litauen håper å finne dem som står bak.

IKKE REDD: President Gitanas Nauseda i Litauen sier at alt skal gjøres for å finne de skyldige. Foto: AP

– Myndighetene vil vurdere, etterforske og forhåpentlig finne den eller de skyldige, sier president Gitanas Nauseda.

Han levner liten tvil om retningen mistankene hans går i.

– Mitt budskap til Vladimir Putin er at ingen her er redd for ham, fortsetter presidenten.

Litauisk etterretning sier også at angrepet på Volkov trolig ble organisert og utført av Russland.

Mannskaper fra Litauens antiterrorpoliti er blant dem som har undersøkt åstedet.

For tre år siden hadde NRK dette intervjuet med Leonid Volkov.

– Farlig arbeid

Inna Sangadzhieva er avdelingssjef i Den norske Helsingforskomité. Hun sier dette til NRK om angrepet på Volkov:

BLODIG: Leonid Volkov sier han ble slått 15 ganger i beinet med en hammer. Courtesy Anna Biryukova via X. Foto: Reuters

– Det er ikke så lett å si hvem som står bak angrepet. Det kan være et nettverk som kontrolleres av russiske myndigheter. Det kan også være lokale grupper som støtter Putin og hans politikk.

Ifølge Sangadzhieva er det farlig å arbeide for den russiske opposisjonen. Hun mener at de mest kjente personene som Julia Navalnaja og Leonid Volkov er særlig utsatt.

Dette er personer som arbeider for at vesten skal vedta flere straffetiltak mot Russland. De gjør også det de kan for at Putin ikke skal oppfattes som Russlands legitime leder.

Sangadzhieva mener at det som har skjedd med Volkov absolutt har noe å gjøre med presidentvalget i Russland.

JAKTER: Store politistyrker er satt inn i arbeidet med å finne de skyldige bak angrepet på Volkov. Foto: AP

– Men det har nok også med krigen i Ukraina å gjøre. Der går det ikke slik Putin ønsker. Derfor blir det neppe mindre undertrykkelse i Russland når Putin har fått seks nye år.

Ifølge avdelingssjefen i Helsingforskomiteen er det viktig å understreke at dette ikke er et fritt og demokratisk valg.