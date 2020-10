Navalnyj i første intervju: – Putin sto bak forgiftningen

– Jeg erklærer at Putin sto bak den kriminelle handlingen og jeg har ingen andre versjoner av det som skjedde, sier Navalnyj i sitt første intervju etter at han ble forgiftet under et opphold i Sibir. Han sier også at han ikke er redd.

Den russiske opposisjonspolitikeren ble dårlig da han var ombord på et fly som var på vei fra byen Tomsk til Moskva. Men flyet landet i byen Omsk der Navalnyj fikk behandling på sykehus i to døgn før han ble flyet til et sykehus i Berlin.

VIL TILBAKE TIL RUSSLAND: Navalnyj og hans kone har lagt ut dette bildet av seg selv i en park i Berlin. Foto: AP

Der ble han behandlet for forgiftningen i 32 døgn før han ble skrevet ut fra sykehuset.

– Vet at du kommer til å dø

Tyske leger og myndigheter sier at Navalnyj hadde fått i seg nervegiften Novitsjok.

– Du følger ingen smerte, men du vet at du kommer til å dø, sier Navalnyj om øyeblikket da han merket at nervegiften begynte å virke.

Etter to døgn på et sykehus i Omsk, ble Navalnyj fraktet til et sykehus i Berlin. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

I innlegg på sosiale medier har russeren fortalt om framgangen i behandlingen, og han sier til det tyske magasinet at han vil reise tilbake til Russland når han er ferdig med all behandling i Tyskland.

– Min oppgave nå er å være fryktløs. Og jeg er ikke redd!, sier han.

På sosiale medier har opposisjonspolitikeren takket pilotene på flyet han reiste med, og sier at de var med på å redde livet hans ved å lande i byen Omsk. Takken går også til ambulansepersonellet der, som straks forsto at han var forgiftet, og ga han motgiften atropin.

Gift på vannfalske

Noen av Navalnyjs medarbeidere hadde blitt igjen i Tomsk, og da de fikk høre at han hadde blitt dårlig, dro de til hotellet der han hadde overnattet.

De pakket ned flere ting han hadde vært i berøring med, blant annet vannflasker.

GIFT: Vannflasker på hotellrommet der Navalnyj overnattet i Tomsk. På en av dem ble det funnet spor av nervegiften Novitsjok. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Flaskene ble sendt til Tyskland, og senere ble det fastslått at nervegiften Novitsjok ble funnet på en av vannflaskene.

Funnet har senere blitt bekreftet av laboratorier i Frankrike og Sverige.

Navalnyjs medarbeidere trodde først at han hadde fått i seg giften da han drakk te på flyplassen i Tomsk.

Senere har russeren sagt at de tyske legene fant spor av Novitsjok på og i kroppen hans.

Truer med straffetiltak

Vestlige myndigheter har i lang tid nå krevd at det må gjennomføres en internasjonal gransking av det som har skjedd med Navalnyj, og at Russland må sette i gang en grundig etterforskning.

Russiske myndigheter motsetter seg dette, og sier at anklagene mot den russiske ledelsen er grunnløse og uakseptable.

KAN STANSE: Gassrørledningen Nord Stream 2 kan bli rammet av vestlige straffetiltak på grunn av Navalnyj-saken. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Fra russisk side blir det også sagt at russiske leger ikke fant noen tegn til forgiftning.

Fra vestlig side blir det truet med straffetiltak mot Russland på grunn av det som har skjedd med opposisjonslederen.

Det store gassrørprosjektet Nord Stream 2 kan balnt bli stanset. Det skal frakte russisk gass på bunnen av Østersjøen til Tyskland og andre land i EU.

Det tyske magasinet skal offentliggjøre hele intervjuet med Navalnyj i løpet av morgentimene.