Flere tusen personer demonstrerer i sentrum av Moskva for å markere sin støtte til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj, ifølge Reuters.

Minst 100 demonstranter er pågrepet.

Tidligere har myndighetene fengslet flere nære allierte av Navalnyj, da det ble kjent at tilhengerne hans planla flere demonstrasjoner.

– Forsøk på å holde ikke-godkjente arrangementer, samt provoserende handlinger på vegne av deltakerne, vil bli ansett som en trussel mot offentlig orden og slått ned på med en gang, uttalte politiet i Moskva fredag.

På Pusjkin-plassen i Moskva er det stort politioppbud. Foto: Jan Espen Kruse/NRK

Oppfordret til protester

Navalnyjs tilhengere har lovet økonomisk hjelp til demonstranter som blir bøtelagt.

Navalnyj har oppfordret til protester. Ikke for at de skal kreve at han settes fri, men for å protestere et regime som har ranet til seg store deler av verdiene i landet, heter det.

Hans medarbeidere har publisert video der de blant annet viser en enorm og luksuriøs eiendom nær Svartehavet som de hevder tilhører president Vladimir Putin. Videoen har hatt mange millioner visninger.

Flere tusen demonstranter har samlet seg i sentrum av Moskva til støtte for Navalnyj. Foto: Jan Espen Kruse/NRK

Arrestasjoner i flere byer

Øst i Russland og i Sibir er flere enn 200 personer pågrepet, ifølge Reuters.

I Khabarovsk gikk politiet inn og løste opp en demonstrasjon lørdag formiddag. Flere personer ble arrestert. Også i Vladivostok har demonstranter blitt pågrepet.

I Jakutsk øst i Sibir ble demonstranter møtt av politistyrker. Foto: Ksenia Korshun / Reuters

Navalnyj, som er en av Putins største kritikere, er fengslet fram til 15. februar. Han ble fengslet for flere angivelige brudd på betingelsene i en betinget dom for bedrageri fra 2014.

Også i Vladivostok har politiet arrestert demonstranter. Foto: Pavel Korolyov / AFP

Navalnyj ble dårlig på et fly fra Sibir til Moskva i august. Etter to døgn ble han fraktet til et sykehus i Berlin for behandling. Vestlige eksperter sier at han ble forgiftet med nervegiften Novitsjok. Navalnyj anklager det hemmelige russiske politiet FSB for å ha stått bak på ordre fra president Putin. Russiske myndigheter avviser at de har noe med saken å gjøre.

Navalnyj ble pågrepet da han returnerte til hjemlandet søndag.