Nato-toppene peker hver sin vei

– Mine uttalelser har utløst noen reaksjoner. Jeg står for dem. Det er en byrde vi deler: Vi kan ikke stille opp med penger og betale med våre soldaters liv uten at vi har avklart det grunnleggende Nato skal stå for, skrev den franske presidenten på Twitter onsdag kveld.

Han sier han vil stå opp for franske og europeiske interesser på møtet utenfor London.

Flere land sier det kan være på sin plass å se på det politiske aspektet ved alliansen, og dette blir et tema på møtet. Likevel er det ingen som slutter seg til Macrons beskrivelse av Nato som «hjernedød».

– Bunnsolid

Den britiske statsministeren, som er vert for Natos stats- og regjeringssjefer, forsikret på vei inn til møtet at kranglingen mellom de allierte ikke rokker ved alliansens sikkerhetsgaranti.

– Alle for én, én for alle. Det er kjernen i artikkel fem, Natos sikkerhetsgaranti. Og den fungerer, sa Boris Johnson.

Nato sikrer fred og velstand for 29 land og nesten én milliard mennesker, fastholdt han og betegnet alliansen som «bunnsolid».

– Det er mye mer som forener oss enn det er som splitter oss, sa Johnson.

Det har likevel ikke vært helt uproblematisk å skulle være vert for toppmøtet, som holdes bare én uke før valget i Storbritannia. Ifølge britiske medier skal Johnson blant annet ha anstrengt seg kraftig for å unngå å bli fotografert sammen med USAs president Donald Trump, av frykt for hvordan slike bilder vil slå ut blant velgerne.

Selv avfeide Johnson at dette skulle være noe problem.

– Jeg skal fotograferes med alle mulige ledere i Nato. Vi har et veldig vellykket møte, sa han – før møtet engang hadde begynt.

En video av Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Mark Rutte og Boris Johnson under Nato-toppmøtet skaper debatt i sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. En video av Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Mark Rutte og Boris Johnson under Nato-toppmøtet skaper debatt i sosiale medier.

Forsvarsplaner

Heller ikke generalsekretær Jens Stoltenberg har hatt en enkel jobb med uenighetene som har kommet til overflaten før møtet. I tillegg til Macrons krasse karakteristikk, som delvis ble utløst av Tyrkias invasjon av Nord-Syria, skaper Tyrkia problemer også på andre måter.

President Recep Tayyip Erdogan har truet med å blokkere nye femårsplaner for Baltikum, Polen – og på lengre sikt Norge – om ikke Nato støtter kampen mot kurdiske grupper i Syria. Tyrkia betegner disse gruppene som terrorister.

Til tross for Erdogans utspill, fremstår Stoltenberg optimistisk med tanke på planene.

– Jeg er trygg på at vi kan finne en løsning for å oppdatere dem. Jeg snakket med Erdogan om dette i går kveld, og det jobbes med saken nå, sa Stoltenberg.

– Vi har planer for å beskytte medlemslandene, inkludert Baltikum og Polen. Og for første gang har alliansen stridsklare styrker i østersjøregionen, beroliget Stoltenberg.

Vil sikre samholdet

På spørsmål om hvordan han vil temme stormaktene i alliansen, svarte Stoltenberg at «vi vil vise at Nato leverer».

– Ved å levere på områder som cyberrommet, verdensrommet, robust infrastruktur og se på mulighetene og utfordringene et fremvoksende Kina bringer med seg, viser Nato nok en gang at vi er i stand til å tilpasse oss et endret sikkerhetspolitisk landskap. Det er den beste måten å sikre samhold på, sa generalsekretæren.

På møtet utenfor London skal Nato-lederne også snakke om kampen mot terror, rustningskontroll og forholdet til Russland.