Nato-toppmøtet i London skal være en feiring av alliansens 70-årsjubileum, men møtet er allerede overskygget av påstanden om at Nato er «hjernedød».

Tre mektige menn står i fokus: USAs Donald Trump. Frankrikes Emmanuel Macron og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan.

På pressemøtet langet Trump ut mot Frankrike. Han sa landet har høy arbeidsledighet. Og han la til at Frankrike må skattlegge andre lands selskaper for å få inntekter. Trump viste til «gule vester-bevegelsen», og sa at landet har hatt et tungt år.

– Derfor kan de ikke gå rundt og si slikt om Nato, sa Trump.

Jens Stoltenberg og Donald Trump på pressemøtet i London tirsdag. Foto: Evan Vucci / AP

Stoltenberg ønsker å forene

– I en urolig tid der vi også ser ulike standpunkter i viktige spørsmål som Syria så er det enda viktige at lederne møtes for å se hva som kan forene, sier Natos toppsjef Jens Stoltenberg til NRK.

Emmanuel Macron beskrev Nato som «hjernedød». Bakteppet er Tyrkias invasjon i de kurdisk områdene i Syria og at USA trakk seg ut av det krigsherjede landet uten å varsle sine alliansepartnere.

Macron mener stormaktene bruker Nato til å fremme sine særinteresser framfor å stå sammen om en strategi. Macron mener Europa bør distansere seg fra Trumps USA.

Vil styrke det politiske samarbeidet

Et tysk forslag om å styrke det politiske samarbeidet er kommet opp som en direkte konsekvens av Macrons harde utspill.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener det er ekstra viktig at Nato-landene møtes når det er uenigheter i alliansen. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

– Jeg ser fram til møtet i morgen fordi når det er ulike meninger i Nato så er det enda viktigere at lederne møtes ansikt til ansikt, sier Stoltenberg.

Cyberspace er tema for første gang

Nato-landenes stats- og regjeringssjefer fra til sammen 29 land møtes også for at de skal diskutere trusselen fra Kina. Alliansen ser at Kina viser interesse for Arktis, Afrika, men også i cyberspace. Men mest alvorlig er det at nye kinesiske missiler kan nå alle Nato-land.

På toppmøtet som holdes i Watford utenfor London er temaet også Russland. Retorikken mot Russland ble trappet betydelig opp etter Russland annektering av Krim. I en terrorherjet by som London er det og velkomment at Nato skal diskutere terrortrusselen.

Nato jobber og med å bygge opp en styrke som skal kunne være klar på 30 dager, og der landene bidrar med 30 bataljoner på land, 30 krigsskip og 30 fly. Norge skal bidra med sine splitter nye F-35.

Forbundskansler Angela Merkel hilser på soldater fra NATOs nye styrke «VJTF 2019» Foto: FABIAN BIMMER

Et tilbakevende tema er også 2-prosentmålet som det ble enighet om på toppmøtet i Wales i 2014. Målet er at medlemslandene skal bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

Norge er ikke der enda, men ligger på 1,8 prosent.

Mottagelse på Buckingham Palace

Senere i dag skal Stoltenberg være med på en storstilt mottagelse på et for tiden skandalebefengt Buckingham Palace med dronning Elizabeth som vertskap.

Det var i London at ideen til Nato ble født for 70 år siden, og det første hovedkvarteret lå rett ved den norske ambassaden på Belgrave Square.

Statsminister Erna Solberg skal også delta på en uformell middag hos statsminister Boris Johnson i Downing Street tirsdag kveld.