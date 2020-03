Narkobandene leder kampen mot korona i Rio de Janeiros fattigkvarterer

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Rio de Janeiros fattigkvarterer – favelaene – går medlemmer av Comando Vermelho rundt og gir innbyggerne ordre over høyttaler, skriver Rio-nettstedet Extra.

– Vi innfører portforbud fordi ingen tar det alvorlig. Det er best å holde seg hjemme og «chille». Ordren er gitt, er beskjeden til de 40.000 innbyggerne.



Portforbudet gjelder fra klokken 20.00 om kvelden.

Comando Vermelho, Den Røde Kommando på norsk, er en av Ríos tre narkobander og kontroller bydelen med hensynsløs brutalitet.

ifølge Guardian sirkulerer det en video på sosiale medier der banden advarer om at de som bryter portforbudet, vil bli straffet.

I Ríos favelaer, der «politiet» består av to tenåringer på motorsykkel – en som kjører og en med Kalasjnikov – er «straffet» ensbetydende med «drept».

Favelaen Rocinha i Rio de Janeiro. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Har bagatellisert koronaepidemien

Så langt har ikke koronaepidemien slått inn for fullt i Brasil.

Ifølge Globo var det onsdag rapportert om 60 døde og 2567 smittede på landsbasis.

Verst er tilstanden i storbyene São Paulo (48 døde) og Rio de Janeiro (8 døde). Mange eksperter frykter imidlertid store mørketall.

Så langt har sykdommen i Brasil først og fremst vært et fenomen blant de bedre stilte. Den første som ble registrert med smitten i landet, hadde nylig vendt hjem fra Italia.

Mange brasilianere ga den derfor tilnavnet «rikmannsviruset».

Narkobandenes initiativer kommer etter at president Jair Bolsonaro har bagatellisert sykdommen.

Senest tirsdag kalte han pandemien en «liten influensa» og sa at koronakrisen er lureri fra mediene.

Riktignok har flere delstatsguvernører satt i verk strenge tiltak, men innbyggerne frykter at det ikke er nok.

Dårlig luft og tuberkulose

En gutt bærer brød opp et av de trange smugene i favelaen Rocinha tidligere i denne uken. Foto: Leo Correa / AP

Nå frykter folk i Rio at viruset er i ferd med å spre seg til favelaene. Tirsdag var det registrert 19 mistenkte tilfeller i bydelen Cidade de Deus – Guds by.

Men mulighetene til å teste er dårlige og mørketallene kan være store. Bolig- og sanitærforholdene i favelaene er svært dårlige.

Mange har ikke innlagt vann, noe som er en katastrofe når det viktigste smittevernsrådet er å vaske hendene.

Folk bor tett og de trange smugene fører til stillestående og fuktig luft.

Sykdommer som lungebetennelse og tuberkulose er utbredt og vil gjøre det vanskeligere for koronasmittede å kjempe mot sykdommen.

To millioner mennesker

To av Rio de Janeiros sju millioner innbyggere lever i favelaene.

I mange av byens fattigkvarterer har narkobandene nå innført tiltak mot koronaviruset.

Tiltakene varierer fra portforbud, via begrensninger av åpningstidene til kirker og butikker, til beskjed om at grupper over to personer ikke er tillatt.

En av innbyggerne i Cidade de Deus sier rett ut hva som skjer i Ríos fattigkvarterer:

– Narkobandene gjør dette fordi regjeringen er fraværende. Myndighetene er blinde overfor oss.