I Brasil kalles det «rikmannsviruset»

Den 63 år gamle Cleonice Goncalves, jobbet som hushjelp i den rike bydelen Alto Leblon i Rio de Janeiro. Hun hadde diabetes og høyt blodtrykk, og ble syk sist søndag.

Men i stedet for å informere myndighetene, ba husets frue henne om å dra til hjemstedet, en fattig småby noen mil sør for Rio. Der ble tilstanden stadig verre, og tirsdag døde 63-åringen av nyresvikt, ifølge brasilianske aviser.

Først etterpå fikk helsemyndighetene vite at den avdøde kvinnen hadde vært i kontakt med en koronasmittet, og i mellomtiden kan hun ha smittet ni personer. De er nå til undersøkelse.

«Rikmannsvirus»

Dette kartet over Rio de Janeiro viser at de aller fleste korona-smittede bor i de mest velstående delene av byen. Foto: Editoria de Arte

Her i Brasil blir koronaviruset omtalt som «rikmannsviruset», fordi det i første omgang rammer den rike delen av befolkningen. Det er de som har råd til å reise på ferie til andre kontinenter, som Europa, og det er derfor de som foreløpig utgjør det store flertallet av smittede.

Dette gjør i første omgang korona til en virusepidemi ulik de andre som Brasils befolkning sliter med. Sykdommer som dengue, zika og andre kjente virus smitter nesten utelukkende folk i de fattige områdene, der folk bor tett, og de sanitære forholdene er dårlige.

Men ekspertene regner med at det bare er et tidsspørsmål før også koronaviruset slår til for fullt i fattigkvartalene.

Rundt tusen mennesker er til nå registrert som korona-smittet i Brasil. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Hushjelpene sendes hjem

Den avdøde 63-åringen er ikke den eneste hushjelpen som er blitt sendt hjem etter at koronaviruset nådde Brasil.

Det kommer nå en rekke meldinger om at hushjelpene permitteres, og i mange tilfeller uten noen form for økonomisk støtte. Den kjente kommentatoren Eliane Brum, som jobber for den spanske storavisen El Pais, skriver på sin Facebook-side at hun får høre «fryktelige historier» «Dette er å dømme dem og familiene deres til sult, og også til sykdom», skriver hun.

Hushjelp er et av de viktigste kvinneyrkene i Brasil, og millioner av familier er avhengige av deres inntekt. I tillegg frykter ekspertene at denne gruppen vil bringe mye korona-smitte til de fattige delene av befolkningen.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

– Oppskrift på katastrofe

Brasils fattigkvartaler er ekstremt utsatt for spredning av koronaviruset. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Mer enn 13 millioner mennesker bor i fattigkvartaler, eller favelaer, her i Brasil. «Og denne befolkningen kan bli de fremste ofrene for en omfattende koronaepidemi», skriver BBC-Brasil.

Avisen har snakket med Gilson Rodrigues i «Favelaenes G-10», et samarbeidsorgan mellom landets ti største favelaer:

– Hvordan skal gamle og syke isolere seg når det bor ti personer på to små rom. Å holde seg hjemme fungerer for de rike, men ikke i en favela, sier han.

– I tillegg er det ofte åpen kloakk, mangel på desinfiseringsmidler og elendige helsetjenester i de fattige bydelene. Dette er en oppskrift på katastrofe, sier favela-lederen.