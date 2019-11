Nær 200 bomber i Sverige i år: – Har ikke sett liknende i et industrialisert land

Tre bomber ble detonert i løpet av 24 timer forrige helg i Malmö.

En av sprengladningene var plassert i en trappeoppgang i en boligblokk i sentrum. Vegg i vegg lå en barnefamilie og sov da det plutselig smalt.

Farmor Mona Schultz henvendte seg til statsminister Stefan Löfven etter at barn og barnebarn ble tilfeldige ofre for en bombe i Malmö. Foto: Privat

– Leiligheten deres så ut som en krigssone. Betong, glass og metall lå spredt over alt. Mitt barnebarns rom ble fylt med røyk og glassplinter, og han satte seg rett opp i sengen og bare skrek, sier farmor Mona Schultz til NRK.

Mona Schultz forteller at hele familien er rystet og skremt etter hendelsen som rammet hennes sønn, svigerdatter og to barnebarn for en uke siden. Ren flaks gjorde at ingen ble fysisk skadd, men angrepet har satt dype spor.

– De er jo sjokkert og traumatisert alle fire, spesielt barna. De forstår jo ikke hvordan dette kan skje, sier Schultz.

Det er de ikke alene om.

Slik så det ut etter at en sprengladning ble detonert i oppgangen der Mona Schultz' familie bor i Malmö. Foto: Mona Schultz

Kriminelle gjenger

Familien på fire ble tilfeldige ofre for den kriminelle gjengkrigen som herjer Sverige, der bomber er blitt det foretrukne våpen.

187 ganger er sprengstoff blitt brukt av kriminelle i Sverige det siste året.

– Vi er ti millioner mennesker i Sverige med et slikt nivå av sprengninger. Jeg har ikke sett en tilsvarende situasjon i noe annet industrialisert land, sier analytiker Ylva Ehrlin i Sveriges nasjonale bombegruppe til SVT.

Politiet sperret av et større område i Vårberg sør i Stockholm etter en eksplosjon i februar. Foto: Naina Helen Jåma/TT / NTB scanpix

Stjeler fra byggeplasser

I 2018 var det først og fremst håndgranater som ble detonert av kriminelle i Sverige, mens det i 2019 i økende grad er snakk om hjemmelagde bomber.

Bombene er laget av gjødsel og dynamitt, ofte stjålet fra byggeplasser.

– Utviklingen er veldig alvorlig og spesielt den hensynsløse bruken av sprengmidler, sa Sveriges politisjef Anders Thornberg onsdag morgen.

Politisjefen forsikrer at de gjør hva de kan for å stoppe utviklingen.

– Til tross for et omfattende og offensivt politiarbeid som har bidratt til pågripelser og fengslinger så fortsetter den grove volden, sa Anders Thornberg.

Slik så det ut i denne frisørsalgen i Märsta nord for Stockholm da de ansatte kom på jobb 7. oktober etter en eksplosjon ved lokalet.

Rammer folk tilfeldig

Den hyppige bruken av eksplosiver i boligstrøk gjør svensker skremt.

I september ble en ung kvinne i Lund hardt skadd da det plutselig smalt ved en grønnsaksbutikk hun gikk forbi.

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på den unge kvinnen i Lund som for en måned siden ble alvorlig skadd. Jeg gir meg ikke før de som sto bak den eksplosjonen er tatt, sier sjef for den nasjonale operative avdelingen hos politiet Mats Löfving.

Sverige har vært rammet av et økende antall eksplosjoner gjennom flere år. Her undersøker krimteknikere en bil i Malmö etter en eksplosjon i 2014. Foto: Johan Nilsson / TT / Johan Nilsson / TT

Skrev til Stefan Löfven

En tredjedel av sprengladningene er blitt detonert i Malmö, en by som har slitt med alvorlig kriminalitet i en årrekke.

Et par dager etter at bomben rammet Mona Schultz' familie, tok hun opp mobilen og logget seg inn på Facebook.

– Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte, men det er klart at jeg måtte rettet dette mot dem som har makt til å forandre. Jeg var tvunget til å skrive til Sveriges regjering. Et åpent brev om det som hadde hendt oss. Kan det skje med oss, kan det skje med hvem som helst, så hva tenker dere å gjøre med dette? forteller Mona Schultz.

Ikke i sin villeste fantasi hadde hun forventet å få svar, men kort tid etter ringte telefonen. I andre enden var Stefan Löfven.

Statsministeren lovet henne å bekjempe den hensynsløse volden. Hun håper de lykkes, men er ikke overbevist.

– Det er ikke rett at man skal måtte gå rundt og være redd i sitt eget hjem, i sitt land, i sin by. Spesielt i et land i fredstid føles det veldig rart at man skal være redd for bomber, sier Mona Schultz.