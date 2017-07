Nå skal afghanske «Sesam Stasjon» lære bort respekt for kvinner

Den afghanske barnetv-serien «Bagchch e-Simsim» er i likhet med norske «Sesam Stasjon» basert på den amerikanske TV-serien «Sesame Street».

I fjor introduserte serien sitt publikum for en ny karakter, den seks år gamle jenta Zari. Hun var ment som en inspirasjon for unge jenter i det konservative muslimske landet.

SMARTING: Fire år gamle Zeerak liker å gå på skolen, og han elsker sin søster Zari. Navnet betyr «smart» på begge de to offisielle språkene i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP

Nå har Zari fått en fire år gammel bror. Han heter Zeerak og i en fersk episode av serien sier han blant annet: «Jeg elsker Zari så mye og så mye som jeg elsker Zari, elsker jeg også vennene hennes».

Skal lære bort respekt

Direktøren for Tolo TV som sender programmet, sier at både foreldre og barn reagerte overveldende positivt på karakteren Zari. Nå er målet og håpet at hennes lillebror skal få frem hvor viktig likestilling og utdanning er.

– I et mannsdominert land som Afghanistan, tror jeg du må gi noen leksjoner for at mennene skal respektere kvinnene. Ved å ta med en mannlig karakter i programmet som respekterer en kvinnelig karakter, lærer du afghanske menn at du skal respektere din søster på samme måte som du respekterer din bror, sier Sanjer til The Guardian.

Majoriteten av jenter i Afghanistan går ikke på skole og andelen kvinner som kan lese og skrive er blant de laveste i verden.

Håper andre følger etter

Ahmad Arubi som er produsent for «Bagchch e-Simsim» sier til avisen at han håper de nye karakterene også kan bli introdusert utenfor Afghanistan.

– Andre muslimske land som viser dette programmet vil kanskje bruke våre karakter, slike som Zari og Zeerak, i årene som kommer. De kan bruke våre manus, oversette dem til sitt eget språk og bruke dem i sine land, sier Arubi.

NATTA: Zari og Zeerak dekkes til etter at innspillingsdagen er ferdig i studioet i Kabul. Foto: Wakil Kohsar / AFP

I Afghanistan er TV stort sett forbehold de mest urbane områdene, men «Bagchch e-Simsim» blir også sendt på radio, og når dermed ut til nesten hele landet.

Tolo TVs beslutning er oppsiktsvekkende i et land der kvinner er lite synlig i mediene. Det skjer likevel fremskritt, og i mai startet TV-kanalen Zan TV opp. Ifølge Reuters er alle deres programledere og produsenter kvinner.