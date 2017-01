Nå begynner slaget om Vest-Mosul: 750.000 sivile i fare

– Et urovekkende antall sivile rammes, fordi de ikke kan flykte i sikkerhet. Hundre dager etter at offensiven startet har vi fremdeles ikke noen mulighet til å nå dem med hjelp, sier Flyktninghjelpens landrepresentant i Irak, Wolfgang Gressmann.

IKKE TILGANG: Nødhjelpsorganisasjonene har ikke mulighet til å nå fram med hjelp, sier Wolfgang Gressmann fra Flyktninghjelpen Foto: Flyktninghjelpen

Rundt 750.000 sivile befinner nå i denne delen av byen, inkludert mange barn, ifølge FN. De står nå foran en mulig langvarig beleiring og dramatiske kamphandlinger.

– Irakiske styrker forbereder en offensiv for å ta den vestlige siden av Mosul, sier generalløytnant Abdul Ameer Rasheed Yarallah i dag til en irakisk tv-kanal.

Det vil inkludere regulære regjeringsstyrker og de sjiamuslimske militsene.

ØDELEGGELSE: IS ødela den kjente Younis-moskeen hvor det sies at profeten Jona fra Det gamle testamente er gravlagt. Foto: Khalid Mohammed / AP

Hvor er Abu Bakr al-Baghdadi?

Terrorgruppa Den islamske staten har slått hardt ifra seg, især i begynnelsen av slaget. Erobringen av den østlige delen gikk imidlertid raskere på slutten. Irakisk militære sier det skyldes at IS` forsvarslinjer ble tynnet ut og takket være deres egne suksessfylte

DA: IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærer kalifatet i den store Nuri-moskeen i Mosul 5. juli 2014 Foto: - / Afp

nattlige spesialoperasjoner mot IS` militære ledere.

Ett av byggene som de irakiske regjeringsstyrkene har kontroll over, er den store Al-Nuri-moskeen. Det var der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte sommeren 2014.

Ingen kan si noe sikkert om hvor han og resten IS-lederne nå befinner seg. Det har i det siste kommet hyppige påstander om at han er såret i luftangrep, men dette er ikke bekreftet og kan være ledd i en psykologisk krigføring.

NÅ: Irakiske regjeringssoldater har tatt moskeen tilbake. Foto: Khalid Mohammed / AP

Amerikansk etterretning sa like før nyttår at de antok han var i live og at de hadde registrert at han flyttet på seg.

Høye tap

Mosul og særlig den vestlige delen har vært IS` hovedsete i Irak. Kampene ventes å bli minst like harde som de var i øst. De kostet for regjeringshæren. Tapstall offentliggjøres ikke, men det antas at rundt 1 600 soldater ble drept i den innledende fasen.

EROBRET: Øst-Mosul kontrolleres nå av regjeringsstyrkene, men prisen har vært høy. Foto: AHMED JADALLAH / Reuters

I tillegg har de kurdiske styrkene bidratt. Heller ikke de har offentliggjort tapstall for Mosul-slaget, men en minister sier at de ha tapt 1600 soldater siden krigen mot IS begynte.

Det finnes ikke presise tall for hvor mange IS-soldater som er drept, ikke heller for sivile inne i Mosul. Men det antas at minst 5 000 sivile er drept eller såret i løpet av de første 100 dagene slaget har stått.