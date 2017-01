– 400.000 barn er hjernevasket av IS i Mosul

– I pensum har de lært hvordan de skal lage bombebelter (som kan brukes i selvmordsangrep), legge ut bombefeller, ta kvinner som gisler, sier Jawas al-Shamri, talsmann for Iraks menneskerettighetskommisjon til Iraqi News.

Den hevder IS har hjernevasket over 400 000 barn i Mosul. IS har hatt kontrollen over storbyen i to år, men taper nå gradvis terreng. Etter harde kamper har den irakiske hæren nå kontrollen over den østlige delen av byen.

RAMMES: Barn lever tett på krigen og halvparten av de sivile ofrene i Mosul har vært barn. Foto: MUHAMMAD HAMED / Reuters

Krig i pensum

Krig brukes i mange deler av læringen, for eksempel i matematikk der de for eksempel bruker kuler for å lære pluss og minus. En kule pluss en kuler er to kuler. Og de lærte om IS` ideologi og ble "tvunget inn i hatet," ifølge Shamri.

– Jeg nektet å sende barna mine på skole. Daesh (IS) har ødelagt utdannelsen og drept lærere, sier Um Mariam til NRK. Hun har flyktet fra Mosul-området og oppholder seg nå i trygghet i en kurdisk by.

ØDELAGT UNIVERSITET: Universitet i Mosul var en gang ett av Midtøstens største. Foto: AHMED SAAD / Reuters

Vi snakker med henne på telefon

– Daesh ødela alt, de satt fyr på biblioteker, de satt fyr på universitet, hevder hun.

– Lærte kriminelle ting

Hun kommer fra utkanten av Mosul hvor IS fortsatt er til stede. Navnet vi bruker er hennes kallenavn. Hun har fire barn, jenter alle sammen, og ville ikke ha noen av dem på skole under IS.

– De lærte kriminelle ting og tvang kvinner til å gå tildekket. Jeg ville ikke at mine barn skulle ha noen kontakt med dem, sier hun.

Hun flyktet så raskt hun kunne, men det er mange barnefamilier igjen i de krigsherjede områdene. De kan nå vente en beleiring av vest-Mosul som også vil gå hardt utover barn.

Sett halshugginger og lik i gatene

– Barn er ofte offer for bombing fordi de beveger seg mye ute i gatene. Der ser de også mange døde kropper, forteller en hjelpearbeider inne i Vest-Mosul.

KRISEHJELP: Læringssenter er opprettet i mange flyktningleirer. Her i regi av Redd Barna Foto: Redd Barna

Han har snakket med Redd Barna som sier han må være anonym for egen sikkerhet. Han forteller også at IS har drevet sine egne mediesenter inne i byen som barna kunne se IS-propaganda. Det tappet dem følelsesmessig.

– Barna så drap og halshugginger i det IS kaller sine nyhetssendinger, sier han.

Trenger hjelp for å hindre langtidsvirkninger

Det er vanskelig å danne seg et helhetsbilde av barns situasjon i Irak og områder kontrollert av IS. Redd Barna sier om lag en million barn har levd under deres styre i Irak.

EN MILLION: Anslagsvis en million barn har levd under IS-styre, sier Espen Gran, Irak og Syria-ansvarlig hos Redd Barna Foto: Redd Barna

Organisasjonen driver nå flere læresenter i flyktningleirer rundt Mosul for å gi barn et nytt tilbud.

– Skole kan også være livreddende. Det kan være et pusterom og gi barn struktur i hverdagen. Vi driver nå med umiddelbar hjelp og anslagsvis bruker vi 80 % av tiden på psykososial opplæring og 20 prosent på fag, sier Irak og Syria-ansvarlig Espen Gran i Redd Barna.