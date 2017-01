Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Oldtidsbyen har overlevd utallige kriger. Men den overlevde ikke IS En gang var Nimrud i Irak en mektig hovedstad. Nå ligger byen i grus, ødelagt av dem som ser historien som en trussel.

– Vi mistet alt i Nimrud, sier Layla Salih, en arkeolog som jobber for å kartlegge skadene.

Hun står ved inngangen til det som var Nordvestpalasset, kanskje det mest kjente monumentet i Nimrud. Det ble bygget mellom år 900 og 800 før Kristus, og har overlevd utallige kriger og tidsepoker. Men overlevde ikke IS.

3300 år gammel

– Her pleide palassporten å være dekorert av bevingede fugler og mange assyriske relieffer. Nå er alt ødelagt, sier Salih.

Hun anslår at rundt 60 prosent av Nimrud er lagt i grus. Byen som en gang het Kalah var hovedstad i det mektige Assyriske riket og har røtter 3300 år tilbake i tid.

En propagandafilm fra IS viser hvordan de gikk løs på monumentene i oldtidsbyen etter at de tok kontroll over den sommeren 2014. Med hammer, drill og vinkelsliper ødela de det meste som minner om den assyriske storhetstiden.

De gikk grundig til verks: Arkeologer sier de brukte over en måned på ødeleggelsene. Til slutt sprengte de deler av byen i fillebiter med dynamitt.

– Gud har beæret oss her i Den islamske stat og hjulpet oss med å ødelegge alle avgudsbilder som ble tilbedt i tidligere tider, sier en svartkledd IS-kriger i filmen.

I IS' forskrudde tolkning av islam, er alt annet enn islamsk kultur kjettersk og må ødelegges. De har også ødelagt deler av oldtidsbyen Palmyra i Syria, samt flere historiske monumenter og religiøse helligdommer i Mosul.

Verdens kulturarv

Den irakske hæren drev IS ut av Nimrud i midten av november.

– Frigjørelsen av eldgamle irakske arkeologiske plasser fra kontrollen til de mørke og onde kreftene er en seier ikke bare for irakere, men for hele menneskeheten, sa Qais Hussein Rashid, Iraks statssekretær for kultur, etter at hæren tok kontroll.

Men det var lite å feire da omfanget av skadene ble klart.

FNs UNESCO fordømte ødeleggelsene i Nimrud som et angrep på verdens kulturarv.

– De må ødelegge alt, eliminere alt Layla Salih, arkeolog

Layla Salih så Nimrud for første gang som 14-åring og bestemte seg for å bli arkeolog. Da kunne hun aldri ha forutsett at byen ville bli ødelagt.

Nå bekymrer hun seg for andre kulturminner som ennå er under IS' kontroll. Som museet i hjembyen Mosul, der hun engang jobbet. Propagandavideoer fra IS viser krigere som går løst på historiske monumenter også der.

Før hun flyktet fra hjembyen, tagg Salih IS om å bevare kulturarven i byen.

– Men de nektet. De må ødelegge alt, eliminere alt, sier hun.

Nå er målet til Salih å viske ut en annen del av Iraks historie – perioden der IS satt med makten i Nimrud.

– Ruinene er her ennå. Så det kan være en mulighet for å gjenoppbygge eller restaurere dette igjen. Men tenk så mye tid det vil ta.