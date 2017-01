– Luftangrep mot IS i Mosul tok livet av 30 sivile

Angrepene skjedde torsdag denne uken da minst tre missiler ble skutt mot Al Jadida-nabolaget i Mosul. Angrepet var trolig rettet mot huset til det høytstående IS-medlemmet Harbi Abdel Qader, skriver Reuters.

Qader var ikke hjemme under angrepet, men ifølge naboer skal flere av familiemedlemmene hans ha blitt drept i angrepet.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Delt i to

Ifølge øyenvitner skal så mye som 30 sivile ha blitt drept i forsøket på å ta livet av Qader.

Det er uklart om det var den USA-ledede koalisjonen eller irakiske styrker som stod bak angrepet.

Mosul er den siste store bastionen i Irak hvor terrorgruppen fremdeles holder stand. Irakiske styrker har klart å gjenvinne den østlige delen av byen, men på andre siden av elven Tigris holder IS fortsatt stand.

Storoffensiven mot Mosul, Iraks nest største by, ble innledet i oktober i fjor, og en tredel av byen er nå gjenvunnet av irakerne.

Kan ta måneder

Irakiske offiserer håpet at offensiven ville være over innen nyttår, men denne uken sa general Talib Shagati at det kan ta opp mot tre måneder å gjenvinne kontrollen over hele byen.

– Det er mange variabler, sier general Talib Shagati, som beskriver kampene i Mosul som en «geriljakrig».

Midt i byen går elven Tigris, men nå er alle bruene bombet i stykker av IS. De to siste ukene har regjeringsstyrkene nådd den østlige elvebredden for første gang.

I går inntok irakiske regjeringsstyrker det strategisk viktige universitetsområdet i byen som IS har omgjort til militærbase.