Myanmars ambassadør til Norge i hardt vær etter uttalelser i video

Situasjonen i Myanmar har eskalert kraftig den siste tiden. Minst 39 personer skal ha blitt drept det siste døgnet. En trebarnsmor og en 15 år gammel jente er blant dem som har blitt skutt av soldater, ifølge avisen Irrawaddy.

Det har også vært rapporter om folk som blitt slått i hjel, grov tortur av folkevalgte og massearrestasjoner av studenter.

Landets FN-ambassadør Kyaw Moe Tun og Storbritannia-ambassadør Kyaw Zwar Minn er blant høytstående myanmarske tjenestepersoner som har fordømt militærkuppet offentlig.

Nå er Myanmars ambassadør til Norge, Daw Maw Maw i hardt vær for å ha nektet å gjøre det samme.

I møtet som ble direktesendt på Facebook, sier Daw Maw Maw tydelig at hun er imot drapene og volden. Samtidig stiller hun seg nøytral og nektet å velge side.

Tidligere i mars ble hun stilt til veggs av norsk-myanmarere som ville ha svar om hun representerte militæret eller den folkevalgte regjeringen til Aung San Suu Kyi.



– Jeg spurte henne klart og tydelig. Hvilken side står du på, folkets eller militærets, sier Any Joseph som deltok på møtet.

Any Joseph flyktet til Norge som 9-åring fra Myanmar. 25-åringen har vært aktiv i demokratibevegelsen blant norsk-myanmarere den siste tiden.

WutHmon Win krever at ambassadøren tar et standpunkt.

– Det å være nøytral er det samme som å være stille. Og det å være stille nå, det er et svik mot folket som kjemper hver dag for det som er rett, sier Joseph.

WutHmon Win mener ambassadøren bør ta et standpunkt.

– Hvis det som skjer i Myanmar ikke er ille nok til at hun skal ta tydelig avstand, så har vi ikke annet valg enn å anta at hun støtter regimet. Hun bør stå sammen med folket som nå blir slaktet på gatene, sier Win som også deltok på møtet.

– Støtter ingen

Selv mener Daw Maw Maw at norsk-myanmarere har spredt falske rykter om henne.

– De likte ikke svarene jeg ga dem. Nå omtales jeg som sviker og jeg har også fått drapstrusler. Dette har blitt veldig stygt, sier hun i et intervju med Bistandsaktuelt.

I intervjuet sier hun at militæret skulle aldri ha kuppet makten og at Aung San Suu Kyi må løslates. Samtidig står hun fast ved at hun verken støtter militæret eller den folkevalgte regjeringenskomiteen (CRPH).

– Jeg støtter ingen av dem. Som diplomat kan jeg ikke gjøre et slikt valg, men jeg har sagt at jeg ikke støtter militæret, og at dette er en ekstremt tung situasjon for landet vårt, sier hun til Bistandsaktuelt.

Daw Maw Maw, Myanmars ambassadør til Norge, har takket nei til NRKs gjentatte forespørsler om intervju.

Symboleffekten er viktig

En sentral del av sivilulydighetsbevegelsen (CDM) har vært å bli sett, hørt og få anerkjennelse fra det internasjonale samfunnet.

– Disse ambassadørene er Myanmars ansikt utad. Å få en ambassadør til å uttrykke anerkjennelse, legitimerer kampen for demokrati, sier Kristian Stokke, Han er styreleder i Myanmarkomiteen.

Møtet som ble direktesendt på Facebook har skapt furore blant myanmarere også i Norge.

Han mener reaksjonene på videoen viser hvor sterk den politiske polariseringen er.

– Problemet med å si at man er nøytral, er at ingen av partene aksepterer nøytralitet. Eksilburmesere er naturligvis interessert i å finne ut hvilke side de ulike ambassadørene står på, sier han.

Stokke er svært bekymret for situasjonen i Myanmar.

– Militæret bruker krigstaktikk mot folket. Det har vært brukt automatvåpen og snikskyttere. Utviklingen er ikke uventet, men likevel sjokkerende i sin brutalitet, sier han.