Selv om det er vanskelig å få ut informasjon fra Myanmar nå, viser rapporter fra flere steder i landet at sikkerhetsstyrker skyter mot demonstranter, jakter på dem gjennom bygatene og slår dem med køller.

Videoer på Facebook og Twitter viser brutaliteten. På en av dem kan man se at soldater også angriper ambulansepersonell.

Nyhetsbyrået AP skriver at soldatene kan ha gjort dette fordi helsepersonell har oppfordret til sivil ulydighet mot juntaen.

I alt 115 ansatte i informasjons-ministeriet har gjort det samme. De skal ha nektet å arbeide for militærregimet og gått over til protestbevegelsen. Det skriver det uavhengige nettstedet Irrawaddy.

Politiet bruker sprettert for å slynge stålkuler mot demonstrantene. Bildet er fra Mandalay onsdag. Foto: AP

– Aldri tilgi

Fredelige protester møtes med skarp ammunisjon, skriver Bistandsaktuelt.

– Dette er barbarisk og skammelig, sier Aye Chan Naing, som er redaktør i Democratic Voice of Burma (DVB).

Han sier at folket aldri vil tilgi at det skytes mot studenter, lærere og sykepleiere – for å drepe.

Til Bistandsaktuelt sier Aye Chan Naing at han håper en splittelse innad i militæret skal sette en stopper voldsbruken fra general Min Aung Hlaing.

I Mandalay skal opprørspoliti og soldater ha slått til mot en demonstrasjon med rundt tusen lærere og studenter. De skal ha blitt drevet bort med tåregass og skarpe skudd.

Fra byen Myingyan har det kommet flere meldinger på sosiale medier om at en 14 år gammel gutt ble skutt og drept.

En soldat som har tvunget en demonstrant i kne i Mandalay. Foto: STR / AFP

Brutale midler

Demonstranter har tatt til gatene over hele landet siden militærjuntaen tok makten fra landets sivile leder Aung San Suu Kyi 1. februar.

Mange har protestert, selv om sikkerhetsstyrkene har svart med brutale midler som gummikuler, stålkuler som slynges ut med spretterter, tåregass, kølleslag.

I flere dokumenterte tilfeller har de brukt skarp ammunisjon.

En video som er lagt ut på Twitter viser demonstranter som søker dekning for angrepene fra sikkerhetsstyrkene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Et stort antall mennesker er arrestert, også journalister som har forsøkt å dokumentere det som har skjedd.

Forsøk på diplomati

Kuppet satte Myanmar tilbake til tilstanden før demokratibevegelsen. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi oppnådde en delvis demokratisering av landet i 2011 gjennom en avtale med generalene.

Det har vært flere tilbud fra nabolandene om å hjelpe til med å finne en forhandlingsløsning mellom demokratiforkjemperne og juntaen, men uten noe resultat.

FNs sikkerhetsråd, der Norge nå er med, skal holde et lukket krisemøte om situasjonen i Myanmar fredag.

Det er ikke ventet noe vedtak fra sikkerhetsrådet om straffetiltak mot regimet i Myanmar, skriver nyhetsbyrået AP. Grunnen er at Kina og Russland etter alt å dømme vil legge ned veto.