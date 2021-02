Utvider siktelsen mot Aung San Suu Kyi

Suu Kyi sitter fortsatt i husarrest etter militærkuppet 1. februar. Hun er tidligere siktet for ulovlig import og bruk av walkietalkier. For det risikerer hun tre års fengsel.

– Aung San Suu Kyi har blitt siktet for et ekstra lovbrudd, under loven for håndtering av naturkatastrofer, sier forsvareren hennes, Khin Maung Zaw, tirsdag.

Trolig er den siste anklagen knyttet til smittevern under koronapandemien.

Spent situasjon i Myanmar

Hæren mener valget nylig var preget av fusk, og sier nye valg vil bli holdt innen ett år. Det har brutt ut store folkelige protester.

Her blir en 19 år gammel jente skutt i hodet av politiet. Hun er en av demonstrantene som protesterer mot kuppet i Myanmar. Du trenger javascript for å se video. Her blir en 19 år gammel jente skutt i hodet av politiet. Hun er en av demonstrantene som protesterer mot kuppet i Myanmar.

FN, EU, USA og flere land har fordømt militærkuppet.

Militærjuntaen sier de følger loven

På en pressekonferanse tirsdag sa militærstyret at Aung San Suu Kyi helse er god. Talsmannen Zaw Min Tun sa også at det er ikke slik at de er pågrepet. Han sa at militæret holder dem i boligene sine av hensyn til deres egen sikkerhet.

Tirsdag holdt militærstyret en pressekonferanse om situasjonen i landet. Foto: STRINGER / Reuters

At hun blir satt fri, har vært ett av hovedkravene til demonstranter som protesterer mot kuppet for to uker siden. Husarresten hennes er forlenget fram til onsdag av militærjuntaen.

Flere siktelser

Presidenten i Myanmar, Win Myint, er ifølge rapporter siktet for å ha brutt koronalover i forbindelse med valgkampen i fjor. Det har en strafferamme på tre år.

President Win Myint under valget i 2019. Foto: THET AUNG / AFP

Det er rettsmøte for Aung San Suu Kyi og den avsatte presidenten Win Myint tirsdag og onsdag.

Sosiale medier gir håp

Til tross for at myndighetene ved flere anledninger har stengt nettet etter kuppet, får journalister og unge demonstranter delt videoer.

Denne videoen viser demonstranter som jages i byen Mandalay.

En ung kvinne NRK har snakka med mener at sosiale medier kan gjøre at demonstrantenes sak vinner. Hun tror det at verden vet hva som skjer nå, gjør at det ikke har eskalert til å bli like voldelig som i 1988.

– Facebook Live har vært livreddende utallig ganger, mener hun.

Motivert for å kjempe videre

– Ja, jeg er redd. Alle jeg kjenner er redde for hva det militære planlegger, sier en 18-åring NRK har vært i kontakt med.

– Det er likevel en redsel vi må overvinne for å seire, sier den unge mannen.

Håpet vårt har aldri vært sterkere, sier han. Han legger også ekstra merke til den internasjonale støtten, utenfor burmesiske miljøer.

NRK kjenner identiteten til de to, men av hensyn til deres sikkerhet brukes ikke navnene.

Protestene fortsetter

Rundt 3.000 mennesker deltok tirsdag i en ny demonstrasjon i byen Mandalay, dagen etter en protest som ble stanset av politifolk som angivelig skjøt med gummikuler.

Flere av videoene journalister i Myanmar deler viser vold i byen: