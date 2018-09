Mot tidenes dårligste valg for Socialdemokraterna

Socialdemokraterna får en oppslutning på 38 prosent i Löfvens hjemmedistrikt Boteå i Sollefteå.

Det betyr at partiet går tilbake med 14,1 prosentpoeng i Boteå, skriver Expressen.

Også på riksplan ligger Socialdemokraterna an til å gjøre et historisk dårlig valg.

SVTs valgdagsmåling gir partiet en oppslutning på 26,2 prosent, mens de faktiske resultatene klokken 22.35 gir partiet 28,2 prosent.

Skulle målingens slå til, vil det være svakere enn partiets tidligste svakeste resultat.

Den forrige bunnoteringen er fra helt tilbake i 1911, da partiet fikk 28,5 prosent.

Stefan Löfven smilte da han sammen med sin kone Ulla kom til partiets valgvake. Foto: TT News Agency / REUTERS

Kraver Löfvens avgang

Moderaternas partisekretær Gunnar Strömmer har allerede trukket sin klonklusjon og krever at statsminister Löfven må gå av.

– Vi kan si allerede nå at Stefan Löfven må gå av. Det er basert på at grunnloven sier at om det uklart om en regjering har støtte i en nyvalgt riksdag, så må regjeringen og statsministeren gå av, sier Strömmer til SVT.

Sosialdemokraternas næringsminister Mikael Damberg avviser overfor SVT kravet om at Löfven må gå av og sier at det er altfor tidlig.

– Jeg ser Gunnar Strömmers kommentar som litt frustrasjon over at Moderaterna ser ut til å bli det tredje største partiet i Sverige, sier Damberg til SVT.

Tror Lövfen må gå

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam følger valget i Sverige.

Han tror at resultatet av valget blir at statsministeren må gå, selv om det kan ta noe tid.

– Alt tyder på at Stefan Löfven vil bli kastet når Riksdagen skal ha en såkalt statsministervotering. Så er det en annen sak hva slags ny regjering som kan komme ut av den prosessen etterpå, sier Magnus Takvam.