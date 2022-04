Det vil være første gang på 20 år at en sittende president i Frankrike blir gjenvalgt.

Macron får 58,55 prosent av stemmene, mens Marine Le Pen fikk 41,45 prosent, viser oversikten fra innenriksdepartementet da alle stemmene var telt opp natt til mandag.

– Jeg vil takke alle franskmenn som ved første og andre runde har gitt meg sin tillit for å få til et mer uavhengig Frankrike, et sterkere Europa, gjennom investeringer og dyptgripende endringer, sa Macron i sin seierstale søndag kveld.

Han lover at de neste fem årene vil bli annerledes.

– Jeg vet at mange franskmenn stemte på meg for å stanse det ytre høyre. Jeg vil også takke dem, og si til dem at deres stemme gir meg en plikt.

– Fra nå av er jeg ikke lenger ett partis presidentkandidat. Jeg er alles president, sa Macron.

Tilhengere av Emmanuel Macron feiret foran Eiffeltårnet søndag kveld. Foto: Simen Ekern / NRK

Sunket i popularitet

Han gjør imidlertid et dårligere valg enn for fem år siden. I 2017 fikk Macron 66,1 prosent av stemmene.

Allikevel ble det lagt opp til en storslagen seierstale. Valgvaken holdes på plassen foran Eiffeltårnet.

Motstanderen Marine Le Pen gjør det bedre enn hun gjorde i 2017. Hun ligger an til å få 41,8 prosent, ifølge prognosene.

Jubel og buing

Etter at resultatet ble offentliggjort klokken 20.00 brøt det ut jubel ved Eiffeltårnet i Paris der Macrons tilhengere har samlet seg.

Ved le Pens valgvake ble det buet og plystret da det relativt dårlige resultatet ble kjent.

I en tale til sine tilhengere rundt kl. 20.15 innrømmet Marine le Pen nederlaget. Selv om hun fikk under 42 prosent av stemmene, sa hun at resultatet var en «seier».

– Vi er blitt erklært døde tusen ganger og tusen ganger har vi vist at de tar feil, sa hun.

Nasjonal Samlings presidentkandidat Marine Le Pen erkjenner nederlaget. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

– Jeg er veldig skuffet, for vi trodde helt til siste slutt at vi hadde en mulighet til å vinne, sier Nasjonal Samling-politiker Thierry Mariani til NRK.

Han aner likevel et håp.

– Vi har parlamentsvalg om to måneder. Marine Le Pen kan bli opposisjonsleder. Det kortet vil vi spille for alt det er verdt.

Thierry Mariani håper Marine Le Pen blir opposisjonsleder etter parlamentsvalget. Foto: Marit Kolberg / NRK

Rekordmange hjemmesittere

Flere har vært redde for at lav valgdeltakelse ville koste Macron seieren.

To undersøkelser viste i dag at hele 28 prosent av de stemmeberettigede ville holde seg hjemme ved dagens valg. Det er 2,5 prosentpoeng høyere enn i andre runde ved forrige presidentvalg i 2017.

Det viser estimater fra to undersøkelser utført for l'IFOP og for BFMTV, L'Express og SFR.

Så lav valgdeltakelse har man ikke sett i andre runde av presidentvalget i Frankrike siden 1969.

En av årsakene kan ha vært at halvparten av de som stemte ved første valgrunde ikke fikk sin kandidat videre til den avgjørende andrerunden.

Valgdeltagelse i franske presidentvalg Valgår Valgdeltagelse 1. omgang Valgdeltagelse 2. omgang 2022 73,69 % 2017 77,8 % 74,6 % 2012 79,48 % 80,35 % 2007 83.77 % 83,97 % 2002 71.60% 79.71% 1995 78,38% 79,66 % 1988 81.35 % 84,35 % 1981 81.09 % 85,87 % 1974 84,23 % 87,33 % 1969 77,59 % 68,85 % 1965 84,75 % 84,32 %

Nye valg i juni

Om dette er et valg for Emmanuel Macrons politikk, eller om det i realiteten er et valg mot Marine Le Pen, kan vi kanskje snart få vite.

For etter to stemmerunder skal franskmennene om bare noen uker ta stilling til et nok et valg.

I juni venter nemlig valget til ny nasjonalforsamling. Første og andre runde holdes 12. og 19. juni.

– Det omtales ofte som tredje valgomgang i presidentvalget. Fordi det er da man får vite hvor mye politisk handlingsrom presidenten får, sier Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk litteratur og områdestudier ved UiO.

Macron vinner presidentvalget. Snart venter parlamentsvalget. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

For fem år siden fikk Macron absolutt flertall i parlamentet med sitt nye parti La République en Marche! Det er det ikke gitt at han får i år.

Kanskje må presidenten finne nye samarbeidspartnere. Venstresidens Jean-Luc Mélenchon, som kom på tredjeplass i første valgrunde, sier nå at han ønsker å bli statsminister.

– Det kan han faktisk bli dersom venstrepartiene inngår en allianse, og hvis den blokken blir størst i nasjonalforsamlingen. Det er kutyme for at presidenten velger statsminister fra den største politiske grupperingen, sier Aukrust.